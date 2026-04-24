Εσωτερικό email του αμερικανικού Πενταγώνου φέρνει στο προσκήνιο σενάρια επιβολής τιμωρητικών μέτρων σε συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, με αφορμή τη στάση τους στη σύγκρουση με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που επικαλείται το Reuters.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, το επίμαχο email περιγράφει μια σειρά από επιλογές πολιτικής για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια προσπάθεια να «τιμωρηθούν» σύμμαχοι που – κατά την αμερικανική εκτίμηση – δεν στήριξαν επαρκώς τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται περιλαμβάνεται η αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη Συμμαχία, καθώς και η επανεξέταση της αμερικανικής στάσης σε ζητήματα όπως η κυριαρχία των Νήσων Φώκλαντ, που διεκδικεί το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σάντσεθ: «Δεν λειτουργούμε με βάση email, αλλά μόνο βάσει επίσημων εγγράφων

Ο Πέδρο Σάντσεθ αναφέρθηκε στο ζήτημα κατά την άφιξή του στην άτυπη σύνοδο των ηγετών της Ευρωπαϊκή Ένωσης στην Κύπρο.

«Εμείς δεν λειτουργούμε με βάση emails, αλλά μόνο με βάση επίσημα έγγραφα και τοποθετήσεις που προέρχονται, στην προκειμένη περίπτωση, από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η θέση της ισπανικής κυβέρνησης είναι σαφής: απόλυτη συνεργασία με τους συμμάχους, αλλά πάντα εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου», υπογράμμισε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Δεν αναφέρεται πρόταση αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία

Το έγγραφο αποτυπώνει έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων συμμάχων, οι οποίοι φέρονται να αρνήθηκαν ή να δίστασαν να παράσχουν στις ΗΠΑ πρόσβαση, βάσεις και δικαιώματα υπέρπτησης – τα λεγόμενα ABO (Access, Basing, Overflight) – που θεωρούνται βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της Συμμαχίας. «Η παροχή ABO αποτελεί το απολύτως ελάχιστο πλαίσιο υποχρεώσεων στο ΝΑΤΟ», φέρεται να σημειώνεται στο email, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, κυκλοφορεί σε υψηλά κλιμάκια του Πενταγώνου.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο αποκλεισμού «δύσκολων» χωρών από σημαντικούς ρόλους εντός της Συμμαχίας, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζονται όλες οι χώρες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την απουσία στρατιωτικής συνδρομής, ειδικά σε ό,τι αφορά την αποστολή ναυτικών δυνάμεων για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο έκλεισε για τη διεθνή ναυσιπλοΐα μετά την έναρξη των αεροπορικών επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου. Ο ίδιος έχει αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του: «Δεν θα το σκεφτόσασταν αν ήσασταν στη θέση μου;».

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, το συγκεκριμένο email δεν περιλαμβάνει πρόταση αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμμαχία, ούτε εισηγείται το κλείσιμο αμερικανικών βάσεων στην Ευρώπη. Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί αν εξετάζεται μείωση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Reuters, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Κίνγκσλεϊ Ουίλσον, ανέφερε ότι «παρά όσα έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες για τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ, εκείνοι δεν στάθηκαν στο πλευρό τους», προσθέτοντας ότι το Υπουργείο Άμυνας θα διασφαλίσει πως ο πρόεδρος διαθέτει «αξιόπιστες επιλογές» ώστε οι σύμμαχοι να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω σχολιασμός για τις εσωτερικές διεργασίες.

protothema.gr