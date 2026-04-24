Ένα ακόμη βήμα για το «χτίσιμο» του Ενιαίου Οικονομικού Δόγματος Κύπρου – Ελλάδας έγινε με την υπογραφή της ανανέωσης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Invest Cyprus και του Enterprise Greece.

Η υπογραφή του νέου μνημονίου πραγματοποιήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή του Invest Cyprus, Μάριο Ταννούση και τον γενικό γραμματέα Διεθνών Οικονομικών και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και πρόεδρο του Enterprise Greece, Δημήτριο Σκάλκο, στο πλαίσιο της 2ης Συνόδου Επιχειρηματικών Παρουσιάσεων της Κύπρου στην Ελλάδα.

Ενίσχυση συνεργασίας

Στόχος, όπως ανέφερε κατά τον χαιρετισμό του στη Σύνοδο ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης είναι η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, με τον Γενικό Διευθυντή του Invest Cyprus να συμπληρώνει πως οι δύο χώρες από κοινού μπορούν να πετύχουν μεγαλύτερους στόχους προς αμοιβαίο όφελος.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ομιλία του προέδρου του Enterprise Greece Δημήτρη Σκάλκου, ο οποίος από την πλευρά του επεσήμανε την ανάγκη για ανανέωση και διεύρυνση του Μνημονίου Συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας, ειδικά λόγω των μεγάλων αλλαγών που συντελούνται στη διεθνή οικονομία. Οι δύο χώρες μαζί, όπως πρόσθεσε, μπορούν να αλληλοσυμπληρώνονται για να καλύψουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ξένων επενδυτών.

Εξάλλου, πρόσφατα ο κ. Σκάλκος, όταν βρέθηκε στην Κύπρο με αφορμή ένα ακόμη φόρουμ οικονομίας μεταξύ των δύο χωρών, είχε αναφέρει σε συνέντευξη του στο Insider, πως, αν και άτυπα, «χτίζεται» ένα Ενιαίο Οικονομικό Δόγμα, αφού μέσα από τις συνέργειες ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων διαμορφώνεται ένας ενιαίος οικονομικός χώρος.

Ενδεικτικά να πούμε πως οι μεγαλύτερες επιχειρηματικές κινήσεις που καταγράφηκαν στην Κύπρο είναι από ελληνικές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα οι επενδύσεις της Eurobank αλλά και η κάθοδος της Όλυμπος.

Οι αλλαγές στα φορολογικά

Η 2η Σύνοδος Επιχειρηματικών Παρουσιάσεων της Κύπρου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου, στο κέντρο της Αθήνας με κεντρικό θέμα την φορολογική μεταρρύθμιση που εφαρμόστηκε από την 1 Ιανουαρίου του 2026 στην Κύπρο.

Στην εκδήλωση, που διοργάνωσε η FMW Financial Media Way, συμμετείχαν θεσμικοί φορείς, εκπρόσωποι λογιστικών και νομικών οίκων και επιχειρηματίες, ενώ κύριος ομιλητής στη Σύνοδο ήταν ο Σωτήρης Μαρκίδης, Έφορος Φορολογίας, ο οποίος επεξήγησε στους παρευρισκόμενους τις αλλαγές στο φορολογικό σύστημα της Κύπρου.

Στον χαιρετισμό του, που ανέγνωσε ο Εμπορικός Σύμβουλος της Πρεσβείας στην Ελλάδα, Ιωσήφ Κυπραίος, ο πρέσβης της Κύπρου, Σταύρος Αυγουστίδης, επισήμανε ότι η οικονομική συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας εξελίσσεται θετικά και υπάρχουν προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσής της.

Ανέφερε επίσης ότι η Πρεσβεία της Κύπρου υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει αυτήν τη συνεργασία.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, και ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας, Ιωσήφ Ιωσήφ, οι οποίοι τόνισαν την ανάγκη για στενότερη οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, η οποία πρέπει να επεκταθεί σε νέους τομείς και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν σημαντικές ομιλίες, με έμφαση στην ανάγκη διεύρυνσης της οικονομικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας, από τον Γενικό Διευθυντή του Invest Cyprus, Μάριο Ταννούση, τον Πρόεδρο του ΣΕΛΚ, Οδυσσέα Χριστοδούλου, τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλη Βορκά, και τον Γενικό Διευθυντή του CYFA, Χριστόφορο Ιωάννου.

Στο επίπεδο των επιχειρήσεων, τις υπηρεσίες τους παρουσίασαν ο Managing Partner της George Z. Georgiou & Associates LLC, Γιώργος Γεωργίου, ο Partner Direct Tax Leader της Deloitte, Άγης Αγαθοκλέους, ο Managing Partner της Frangos Law, Ιωσήφ Φράγκος, η Managing Director της Nobel Trust Ltd, Νάγια Μορφή, και ο Διευθυντής της K. Treppides & Co Ltd, Γιώργος Παναγιώτου.