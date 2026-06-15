Εντοπίστηκε και συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας, άντρας ηλικίας 51 ετών, ο οποίος καταζητείτο σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση εισαγωγής, κατοχής, και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια, και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας) διερευνά την υπόθεση.

Τα στοιχεία και φωτογραφία του 51χρονου δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αστυνομία, στις 25/07/2023 και στις 27/07/2023, για σκοπούς εντοπισμού του, στο πλαίσιο των αστυνομικών ανακρίσεων.

Ο 51χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα 15/06/2026, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.