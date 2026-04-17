Κύπρος και Ελλάδα προχωρούν σε ανανέωση και διεύρυνση της συνεργασίας τους στον τομέα των ξένων επενδύσεων, με την υπογραφή ανανεωμένου Στρατηγικού Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Invest Cyprus και του Enterprise Greece.

Η υπογραφή του νέου μνημονίου θα πραγματοποιηθεί από τον γενικό διευθυντή του Invest Cyprus, Μάριο Ταννούση, και τον γενικό γραμματέα Διεθνών Οικονομικών και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και πρόεδρο του Enterprise Greece, Δημήτριο Σκάλκο.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της 2ης Συνόδου Επιχειρηματικών Παρουσιάσεων της Κύπρου στην Ελλάδα, με θέμα τις νέες αλλαγές στο φορολογικό σύστημα της Κύπρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Απριλίου, από τις 10:00 έως τις 14:30, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Θεοχαράκη, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο επίκεντρο το νέο φορολογικό σύστημα

Βασικός στόχος της εκδήλωσης είναι η αναλυτική ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για τις τελευταίες αλλαγές που έχουν καταγραφεί στο φορολογικό πλαίσιο της Κύπρου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνικές επενδύσεις προς τη χώρα καταγράφουν συνεχή άνοδο.

Την κύρια παρουσίαση του νέου φορολογικού συστήματος θα πραγματοποιήσει ο Έφορος Φορολογίας της Κύπρου, Σωτήρης Μαρκίδης, ενώ ελεγκτικοί και νομικοί οίκοι θα παρουσιάσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε επιχειρήσεις από την Ελλάδα και σε Ελλαδίτες επενδυτές.

Ποιοι θα απευθύνουν χαιρετισμούς και ποιοι θα μιλήσουν

Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνουν ο πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα, Σταύρος Αυγουστίδης, ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, και ο πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας, Ιωσήφ Ιωσήφ.

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο Δημήτριος Σκάλκος, ο Μάριος Ταννούσης, ο πρόεδρος του ΣΕΛΚ Οδυσσέας Χριστοδούλου και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα υπογραφεί η ανανέωση του Στρατηγικού Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα των επενδύσεων ανάμεσα στο Invest Cyprus και το Enterprise Greece.

Υπό την αιγίδα θεσμών και με τη στήριξη χορηγών

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Πρεσβείας στην Ελλάδα, του ΚΕΒΕ, του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας και του Invest Cyprus.

Χρυσός χορηγός είναι η νομική εταιρεία George Z. Georgiou & Associates LLC, ενώ αργυροί χορηγοί είναι η Deloitte, η Frangos Low, η Nobel και η Ioannides Demetriou LLC. Υποστηρικτές της διοργάνωσης είναι ο CYFA και η K. Treppides & Co Ltd, ενώ χορηγοί της εκδήλωσης είναι το ΑΠΕ-ΜΠΕ και η οικονομική ιστοσελίδα nomisma.com.cy.

Δωρεάν συμμετοχή με προεγγραφή

Η είσοδος για την παρακολούθηση της εκδήλωσης θα είναι δωρεάν, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν εκ των προτέρων συμμετοχή.

Για εγγραφές, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τη διοργανώτρια εταιρεία FMW Financial Media Way στα τηλέφωνα Κύπρου 22-342005 και Αθήνας 210-7244293, καθώς και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@fmw.com.cy.