Φθηνότερα αλλά δυσεύρετα στο ράφι των υπεραγορών είναι τα προϊόντα με οικολογικό σήμα (EU Εcolabel), με την Κύπρο και την Ελλάδα να βρίσκονται στον πάτο της έρευνας που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (EEB).

Δώδεκα εθνικές οργανώσεις καταναλωτών συνέβαλαν στην αξιολόγηση στιγμιαίας παρουσίασης σε 73 σούπερ μάρκετ σε 13 χώρες, μεταξύ αυτών και η Κύπρος.

Τα αποτελέσματα της άσκησης μέσω της διαδικασίας του μυστικού αγοραστή (The Mystery Shopping) καταδεικνύουν την ευρεία διαθεσιμότητα προϊόντων με οικολογικό σήμα μεταξύ των χωρών, αλλά στην Ελλάδα και την Κύπρο δυσκολεύτηκαν πολύ περισσότερο, καθώς μόνο το 2% των προϊόντων που ανέλυσαν ήταν πιστοποιημένα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι τιμές τους ήταν κατά 10% χαμηλότερες.

Στις υπόλοιπες χώρες τα αποτελέσματα της έρευνας είναι τελείως διαφορετικά. Στην Δανία το 80% των προϊόντων που αναλύθηκαν ήταν πιστοποιημένα με οικολογικό σήμα και η τιμή τους 16% φθηνότερη, στην Νορβηγία ήταν 61% και η τιμή φθηνότερη κατά 20%. Στην Ολλανδία το 19% των προϊόντων που αναλύθηκαν ήταν πιστοποιημένα με οικολογικό σήμα και η τιμή τους κατά 14% φθηνότερα, στην Πορτογαλία 17% αντίστοιχα και για τα δύο μεγέθη.

Στη Γαλλία το 12% των προϊόντων που αναλύθηκαν ήταν πιστοποιημένα με οικολογικό σήμα και η τιμή τους κατά 2% ακριβότερη, στη Σλοβακία ήταν 11% των προϊόντων με οικολογική σήμανση και 20% η τιμή τους ακριβότερη, στην Ιταλία τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10% και η τιμή 19% φθηνότερη. Στη Σλοβενία το 7% των προϊόντων που αναλύθηκαν είχαν οικολογικό σήμα και η τιμή τους ήταν 26% ακριβότερη, στο Βέλγιο το 5% των προϊόντων και η τιμή τους φθηνότερη κατά 9%.

Όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα της έρευνας, τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα: στις περισσότερες χώρες, τα προϊόντα με οικολογικό σήμα είναι, κατά μέσο όρο, φθηνότερα από τα μη πιστοποιημένα αντίστοιχα προϊόντα. Αυτά είναι καλά νέα, καθώς καταρρίπτουν το συχνά αναφερόμενο επιχείρημα ότι η βιωσιμότητα έρχεται εις βάρος της προσιτής τιμής.

«Τα όχι και τόσο καλά νέα: η διαθεσιμότητα προϊόντων με οικολογικό σήμα ποικίλλει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Ενώ οι Δανοί συνάδελφοί μας εντόπισαν οικολογικά σήματα σε ποσοστό έως και 80% όλων των προϊόντων που ελέγχθηκαν, οι συνάδελφοί μας στην Ελλάδα και την Κύπρο δυσκολεύτηκαν πολύ περισσότερο, καθώς μόνο το 2% των προϊόντων που ανέλυσαν ήταν πιστοποιημένα. Αυτό δείχνει: το αν είναι εύκολο ή ακόμα και δυνατό να ψωνίζετε με βιώσιμο τρόπο εξαρτάται από το πού ζείτε. Και αυτό δεν θα έπρεπε να ισχύει», αναφέρεται.

Στην έρευνα σημειώνεται ότι τα σούπερ μάρκετ διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της προβολής και της οικονομικής προσιτότητας των βιώσιμων προϊόντων στους καταναλωτές. Οι λιανοπωλητές μπορούν να αποφασίσουν, βάσει της στρατηγικής τους για την ποικιλία προϊόντων που θα διαθέσουν στους καταναλωτές. Μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες που καθιστούν την επιλογή του οικολογικού σήματος της ΕΕ – ή ενός ισοδύναμου συστήματος – εύκολη.