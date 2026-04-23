Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ιρανικά πετρελαιοφόρα που προσπάθησαν να σπάσουν τον αποκλεισμό που έχουν θέση σε ισχύ οι ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Τα δεξαμενόπλοια Hedy και Hero II είναι αγκυροβολημένα στο Τσαμπαχάρ, ένα ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν, αφού αναχαιτίστηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε το Κεντρικό Στρατηγείο την Τετάρτη στο X. Η εταιρεία ανάλυσης Vortexa είχε προηγουμένως πει ότι τα πλοία είχαν κινηθεί προς την Αραβική Θάλασσα, δοκιμάζοντας τον αμερικανικό αποκλεισμό που ξεκίνησε νωρίς την περασμένη εβδομάδα.

Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ ανέφερε ότι, εκτός από τα Hedy και Hero II, ένα ακόμη τάνκερ -το Dorena -βρίσκεται υπό συνοδεία ενός αντιτορπιλικού του αμερικανικού ναυτικού στον Ινδικό Ωκεανό, αφού προηγουμένως προσπάθησε να παραβιάσει τον κλοιό του.

U.S. forces have directed 31 vessels to turn around or return to port as part of the U.S. blockade against Iran. 🇺🇸 pic.twitter.com/lG5ACEt7LR — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 23, 2026

Σφίγγει ο κλοιός στο Ορμούζ

Ο αμερικανικός αποκλεισμός αφορά ιρανική θαλάσσια δραστηριότητα και περιλαμβάνει επιβολή και σε περιοχές έξω από τον Περσικό Κόλπο.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν κατευθύνει 29 πλοία να κάνουν αναστροφή ή να επιστρέψουν στο λιμάνι στο πλαίσιο του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, επισημαίνει το Bloomberg.

Κατά τις τελευταίες 24 ώρες, αναφορές μέσων ενημέρωσης έχουν ισχυριστεί ότι αρκετά εμπορικά πλοία απέφυγαν τον αποκλεισμό, αναφέροντας τα M/V Hero II, M/V Hedy και M/V Dorena ως παραδείγματα.

Την Τετάρτη, η Τεχεράνη υπενθύμισε στον κόσμο την ικανότητά της να αποτρέπει τη ναυσιπλοΐα και τα εμπορικά πλοία που προσπαθούν να περάσουν από το Στενό, επιτιθέμενη σε τουλάχιστον τρία πλοία, μεταξύ των οποίων και το Epaminondas, ελληνικών συμφερόντων.

Το πλοίο υπό λιβεριανή σημαία, ήταν ένα από τα τρία που δέχθηκαν πυρά, εχθές το πρωί, στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Diaplous, ο πλοίαρχος του ανέφερε ότι σκάφος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Όπως έγινε γνωστό, η εταιρεία Technomar Shipping Inc., ιδιοκτησίας του εφοπλιστή Γιώργου Γιουρούκου, ανέφερε ότι το πλοίο είναι υπό κατάληψη και διαβεβαίωσε ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Το βίντεο των Φρουρών της Επανάστασης

The IRGC Navy released footage claiming to show the seizure of the container ship MSC EPAMINONDAS as it passed through the Strait of Hormuz today. pic.twitter.com/XvyyOT3QHr — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) April 22, 2026

Ο Τραμπ είναι ικανοποιημένος με τον αποκλεισμό

Η αγορά πετρελαίου ήδη αντιμετωπίζει μια εγγυημένη απώλεια προσφοράς περίπου 1 δισεκατομμυρίου βαρελιών -εν μέρει λόγω του χρόνου που θα χρειαστεί για να αποκατασταθούν οι ροές μόλις ξανανοίξουν τα Στενά, είπε ο Ράσελ Χάρντι, διευθύνων σύμβουλος της κορυφαίας εταιρείας εμπορίας πετρελαίου Vitol Group.

Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαρακτήρισε τον αποκλεισμό ως ένα από τα «κύρια εμπόδια» για «ουσιαστικές διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι «δεν είναι δυνατό» να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ λόγω των «κατάφωρων» παραβιάσεων της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ικανοποιημένος» με τον αποκλεισμό, τον οποίο χαρακτήρισε «αποτελεσματικό και επιτυχημένο».

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι δεν υπάρχει πίεση χρόνου για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, ενώ ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ορίσει νέα προθεσμία για την παράταση της εκεχειρίας.

