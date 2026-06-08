Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας κ. Νίκο Δένδια.

Υποδεχόμενος τον κ. Δένδια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «σε καλωσορίζω και πάλι, πάντα είναι με μεγάλη χαρά που έχουμε τον φίλο Υπουργό Άμυνας, τον φίλο μου τον Νίκο.

Έρχεσε από το Συμβούλιο, ένα σημαντικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη και τις γενικότερες εξελίξεις, αλλά και το γεγονός ότι επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται ουσιαστικά με τα θέματα άμυνας και ασφάλειας. Έχουν αντιληφθεί όλοι την ανάγκη για αυτό που λέγαμε τον καιρό που ήμασταν Υπουργοί Εξωτερικών, για την ανάγκη να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία, ξεκινώντας από τα θέματα άμυνας και ασφάλειας.

Άρα, θα συζητήσουμε το θέμα αυτό, τις περιφερειακές εξελίξεις. Θα σε ενημερώσω για το Κυπριακό. Σήμερα είχαμε πολύ σημαντική συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ.

Θα τα συζητήσουμε όλα και έχω δει και μια ανακοίνωση της τουρκικής Προεδρίας, θα συζητήσουμε και αυτά, και μια ανακοίνωση του ψευδοκράτους».

Από πλευράς του ο κ. Δένδιας είπε, μεταξύ άλλων, ότι στην Κύπρο αισθάνεται σαν να βρίσκεται στο σπίτι του, προσθέτοντας «ευχαριστώ πάντα για τη φιλόφρονη διάθεσή σας απέναντί μου και το γεγονός ότι κάθε φορά που είμαι στη Μεγαλόνησο διαθέτετε χρόνο για να με δείτε.

Ειδικά, όμως, αυτή τη φορά θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να σας συγχαρώ για την Κυπριακή Προεδρία, για το πώς μια μικρή χώρα κατάφερε έξι μήνες να ασκήσει με μεγάλη επιτυχία την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του ενιαίου χώρου των εκατοντάδων εκατομμυρίων κατοίκων. Και επίσης να σας πω και μια πολύ καλή κουβέντα για τον φίλο μου τον Βασίλη Πάλμα. Εκτέλεσε εξαιρετικά τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος του Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση για τα θέματα της κοινής μας ασφάλειας, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, κάτι που αφορά πάρα πολύ και την Ελλάδα και την Κύπρο, που είναι η δημιουργία ενός ενιαίου αμυντικού χώρου, μιας αντίληψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας επιμέλειας αμυντικών προγραμμάτων και μιας εξέλιξης της αμυντικής δυνατότητας, ώστε να προασπίσουμε αυτόν τον μοναδικό χώρο δημοκρατίας και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι η ΕΕ».