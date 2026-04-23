Ο Λευκός Οίκος έχει καταρτίσει ένα είδος λίστας με «άτακτες και υπάκουες» χώρες του ΝΑΤΟ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αναζητά τρόπους για να τιμωρήσει τους συμμάχους που αρνήθηκαν να υποστηρίξουν τον πόλεμο στο Ιράν.

Η πρωτοβουλία, την οποία ανέλυσαν οι αξιωματούχοι πριν από την επίσκεψη του επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στην Ουάσινγκτον αυτόν τον μήνα, περιλαμβάνει μια επισκόπηση των συνεισφορών των κρατών μελών στη συμμαχία και τις κατηγοριοποιεί, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους διπλωμάτες και έναν αξιωματούχο άμυνας των ΗΠΑ που γνωρίζει το σχέδιο, αναφέρει το Politico.

Είναι το τελευταίο σημάδι ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να υλοποιήσει τις απειλές του εναντίον συμμάχων που δεν συμμορφώνονται με τις επιθυμίες του. Και είναι ένα ακόμη σημείο πίεσης στην ολοένα και πιο εύθραυστη συμμαχία, η οποία έχει κλονιστεί από τις επιθέσεις του Τραμπ – από την απόπειρα προσάρτησης της Γροιλανδίας μέχρι την προειδοποίησή του για πλήρη αποχώρηση από το σύμφωνο.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ παρουσίασε την ευρεία ιδέα τον Δεκέμβριο. «Υποδειγματικοί σύμμαχοι που εντείνουν τις προσπάθειές τους, όπως το Ισραήλ, η Νότια Κορέα, η Πολωνία, όλο και περισσότερο η Γερμανία, οι χώρες της Βαλτικής και άλλες, θα λάβουν ιδιαίτερη προσοχή από εμάς», είπε. «Οι σύμμαχοι που εξακολουθούν να μην εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για συλλογική άμυνα θα υποστούν τις συνέπειες».

Ένας διπλωμάτης είπε ότι η λίστα φαίνεται να αντικατοπτρίζει αυτή την έννοια. «Ο Λευκός Οίκος έχει μια λίστα με καλούς και κακούς, οπότε υποψιάζομαι ότι η συλλογιστική είναι παρόμοια», είπε το άτομο. Η κυβέρνηση φέρεται να αποσιωπά τις λεπτομέρειες καθώς εξετάζει διάφορες επιλογές. Οι αξιωματούχοι έδωσαν επίσης ελάχιστη σαφήνεια σχετικά με τη φύση των χάρων ή τις συνέπειες. «Δεν φαίνεται να έχουν πολύ συγκεκριμένες ιδέες… όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων σε κακούς συμμάχους», δήλωσε ένας άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος, όπως και άλλοι, έλαβε ανωνυμία για να συζητήσει ευαίσθητα διπλωματικά θέματα. «Η αποστολή στρατευμάτων είναι μια επιλογή, αλλά αυτό τιμωρεί κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι δεν είναι;»

Ο Λευκός Οίκος έχει καταστήσει σαφή την απογοήτευσή του με τους συμμάχους. «Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες στάθηκαν πάντα στο πλευρό των λεγόμενων συμμάχων μας, οι χώρες που προστατεύουμε με χιλιάδες στρατεύματα δεν στάθηκαν στο πλευρό μας κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι, αναφερόμενη στο όνομα της επιχείρησης από το Πεντάγωνο. «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει πολύ σαφείς τις απόψεις του για αυτή την άδικη δυναμική και, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα το ξεχάσουν αυτό».

Το ΝΑΤΟ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Ertnews / digi24.ro, Politico