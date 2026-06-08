Γύρω στις 5.00 τα ξημερώματα σήμερα, στον αυτοκινητόδρομο Αμμοχώστου-Λάρνακας, στην κατεύθυνση προς Λάρνακα, στο ύψος της περιοχής Λειβαδιών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, οδηγός ημιφορτηγού οχήματος, προσέκρουσε σε αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν ακινητοποιημένο στη λωρίδα ασφαλείας.

Στο ακινητοποιημένο αυτοκίνητο δεν βρισκόταν οποιοδήποτε πρόσωπο. Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον οδηγό του ημιφορτηγού σε Νοσοκομείο, για να τύχει ιατρικών εξετάσεων.

Οι εξετάσεις από την Αστυνομία στη σκηνή έχουν ολοκληρωθεί και η κυκλοφορία γύρω στις 7.00 το πρωί, συνεχίζει κανονικά.