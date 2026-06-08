Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, γύρω στις 04:30, σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 56χρονου αλλοδαπού που βρισκόταν στην περιοχή της Τρεμιθούσας, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη του ΤΑΕ Πάφου, τα οποία απέκλεισαν τη σκηνή για τη διενέργεια εξετάσεων και τη συλλογή στοιχείων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες σχετικά με την έκταση των ζημιών που υπέστη το όχημα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες συνεχίζουν τις εξετάσεις για να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτων από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

ΚΥΠΕ