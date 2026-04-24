«Είμαι έτοιμος να δεχθώ και σφαίρες» λέει ο Κώστας Νικολάου ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει στις βολές εναντίον του από την κίνησή του, «να παραδώσει το παιδί του» στον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή, για να το μεγαλώσει -όπως χαρακτηριστικά ανέφερε χθες ενώπιον καμερών- κατά την διάρκεια της χθεσινής διαμαρτυρίας στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς.

Μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του Αντ1, ο κ. Νικολάου, ο οποίος είναι και υποψήφιος του κόμματος Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, σε έντονα φορτισμένο κλίμα είπε ότι «αυτοί που καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν ότι κανένας γονιός δεν δίνει το παιδί του».

Απαντώντας στις βολές που δέχεται, είπε ότι «είμαι έτοιμος να δεχθώ και σφαίρες, όμως, βλέπω ότι ο πρωτογενής τομέας που είναι η δουλειά μου και μεγάλωσα ακόμα ένα παιδί με τον πρωτογενή τομέα που είναι 15χρονών, αύριο δεν ξέρω αν θα ξυπνήσω και θα έχω ζώα. Νιώθω ότι έχω ένα κράτος ανίκανο. Ανίκανο να διαχειριστεί μια κρίση και είμαι σε αβεβαιότητα, όπως και τα παιδιά μας. Είναι οι οικογένειες μας».

Συνεχίζοντας ο κ. Νικολάου ανέφερε: «Δεν δέχομαι από κανένα να μου λέει ότι παραδίνω το παιδί μου. Όταν βλέπω ένα αξιωματούχο του κράτους να έρχεται, πού θα ρίξω τις βολές μου; Αφού αυτοί είναι οι υπεύθυνοι για το κράτος μας».

Ακολούθως, έστειλε το μήνυμα προς όλους τους συναδέλφους του ότι θα συνεχίσουν «να είναι εκεί, χωρίς να κάνουν ούτε ένα βήμα πίσω. Εγώ σήμερα πήρα το παιδί μου σχολείο, στην προδημοτική και στα πέντε λεπτά μου είπε η γυναίκα μου πάρε το παιδί από το σχολείο, αν θα έρθει κάποιο γραφείο να το πάρει, να μας αντιμετωπίσει στα ίσα εμάς. Αποφασίσαμε μαζί με την γυναίκα μου να έχουμε το παιδί μας στο σπίτι. Αν συμβεί οτιδήποτε, να μας αντιμετωπίσουν εμάς σαν γονιούς. Δεν μπορούν να μιλούν χωρίς να γνωρίζουν τι συμβαίνει πίσω από την πόρτα του κάθε ανθρώπου στην κοινωνία μας».

Θέλοντας να αναδείξει την αγανάκτηση που βιώνει ο ίδιος και η οικογένεια του, είπε πως «αυτή τη στιγμή η γυναίκα μου είναι σπίτι και κλαίει. Το 2018 όμως, όταν η γυναίκα μου χτυπήθηκε από αλλοδαπούς στο σπίτι μας και έχασε το παιδί της κανένας δεν ήξερε και δεν άνοιξε το στόμα του. Κανένας από αυτούς που είναι πίσω από πληκτρολόγια, δεν άνοιξε το στόμα του».

Για το τι θα πράξει από εδώ και πέρα, είπε ότι «εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα μου για όλους τους συναδέλφους, διότι βλέπω μια κυβέρνηση να μην μπορεί να χειριστεί το θέμα. Μου λένε να προφυλαχθούμε να μην κάνουμε συναθροίσεις. Ποιες συναθροίσεις; Σας έφυγε ο ιός, από 10 χιλιόμετρα, πήγε σε άλλα 10, από Ορόκλινη πήγε Δρομολαξιά πήγε Τρούλους επετάχτηκε ξαφνικά πήγε Δάλι, Γέρι και τώρα τους φεύγει και πετάσσεται Παλιομέτοχο. Γνωρίζουν πού είναι το Παλιομέτοχο αυτοί οι άνθρωποι;».

Ο κ. Νικολάου είπε ότι οι κτηνοτρόφοι, ξοδεύουν πάνω από 150 ευρώ κάθε εβδομάδα για να απολυμαίνουν τις φάρμες τους και αν το κράτος ήθελε να τους βοηθήσει, θα μπορούσε να πραγματοποιεί αναγκαστικούς ψεκασμούς. «Κάναμε αυτούς που τα φάρμακα πάμπλουτους. Ό,τι φάρμακο κινείται στην αγορά το αγοράζουμε», είπε.