Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν όταν ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν την πολιτεία του Μίσιγκαν στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις αρχές και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

MICHIGAN MAYHEM: Stunning video shows a tornado tearing through a parking lot and hurling debris into the air in Three Rivers, Michigan. | @foxweather pic.twitter.com/sEzHY09tWo March 7, 2026

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην κομητεία Κας, στο νοτιοδυτικό άκρο της πολιτείας, σύμφωνα με τον τοπικό σερίφη, που έκανε επίσης λόγο για «αρκετούς τραυματίες».

Σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WTVB που επικαλέστηκε τον τοπικό σερίφη, άλλος ανεμοστρόβιλος κοντά στη Γιούνιον Σίτι, στο νότιο τμήμα του Μίσιγκαν, προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό 12 άλλων.

Η κυβερνήτης της πολιτείας Γκρέτσεν Γουίτμερ ενεργοποίησε χθες βράδυ κέντρο επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης για τον συντονισμό των προσπαθειών παροχής βοήθειας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στο νοτιοδυτικό Μίσιγκαν.

protothema.gr