Σε κόκκινο συναγερμό τέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης η Αστυνομία Λάρνακας, μετά από ενημέρωση ότι άνδρας από το Καμερούν κρατά ομήρους δυο γυναίκες σε πολυκατοικία στην οδό Συνεργατισμού, που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Λάρνακας. Έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκησαν πάνω από δύο ώρες, το περιστατικό έληξε με επιτυχία καθώς οι διαπραγματευτές της Αστυνομίας κατάφεραν να απελευθερώσουν τις δύο γυναίκες, που είναι επίσης Αφρικανές. Ο δράστης συνελήφθη, ενώ οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο, κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Στην περιοχή επικράτησε μεγάλη αναστάτωση ανάμεσα σε περιοίκους, αφού οι φωνές του μαινόμενου άντρα ακούγονταν σε όλη τη γειτονιά. Ο δράστης, που ήταν επισκέπτης στο σπίτι με τις δύο γυναίκες, τις απειλούσε με μαχαίρι στο μπαλκόνι, ενώ σε κάποια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από αστυνομικές πηγές, το έβαλε στον λαιμό της μίας που βρισκόταν στο έδαφος.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργο Χαραλάμπους, η Αστυνομία ανταποκρίθηκε στην περιοχή γύρω στις 15:35 το απόγευμα, έπειτα από ενημέρωση από κάτοικο της περιοχής «ότι άνδρας σε έξαλλη κατάσταση κρατούσε σε μπαλκόνι διαμερίσματος δύο επίσης Αφρικανές γυναίκες ομήρους και τις απειλούσε με μαχαίρι».

Η σκηνή αποκλείστηκε από ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο. Αμέσως αξιωματικός του ΤΑΕ Λάρνακας άρχισε τις διαπραγματεύσεις, ενώ στο σημείο έσπευσαν ακολούθως και διαπραγματευτές της Αστυνομίας από τη Λευκωσία.

«Προληπτικά στην σκηνή κλήθηκε και ομάδα του αντιτρομοκρατικού ουλαμού όπου και άρχισε η διαπραγμάτευση, κατά την διάρκεια της οποίας η αστυνομία πέτυχε αρχικά την απελευθέρωση της μίας γυναίκας και στην συνέχεια με διαπραγμάτευση επιτεύχθηκε η διάσωση και της δεύτερης γυναίκας», δήλωσε ο κ. Χαραλάμπους, σημειώνοντας πως τα θύματα φέρουν επιπόλαια τραύματα.

Σε ερώτηση για το εάν ο δράστης ανέφερε γιατί προέβη σε αυτή την πράξη ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι «ο δράστης φαίνεται ότι είναι επισκέπτης στην περιοχή και στο παρόν στάδιο δεν έχει δώσει κάποια εξήγηση, αφού φαίνεται πως είναι σε κατάσταση που δεν μπορεί να επικοινωνήσει».

Ο αλλοδαπός μεταφέρθηκε στο γραφεία του ΤΑΕ Λάρνακας και αναμένεται να ανακριθεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι περίοικοι, στους οποίους είχαν δοθεί οδηγίες ώστε να απομακρυνθούν από την περιοχή, άρχισαν να χειροκροτούν μετά τη λήξη του περιστατικού και τη διάσωση των δύο γυναικών.

