Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από την αστυνομία του Μάντσεστερ, μετά τον θάνατο άνδρα περίπου 30 ετών κατά τη διάρκεια πτήσης.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τον θάνατο του επιβάτη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό εν πτήσει, κατά τη διαδρομή από τη Λάρνακα της Κύπρου προς το Μάντσεστερ.

Όπως αναφέρεται, η πτήση απογειώθηκε αργά το βράδυ της περασμένης Κυριακής και προσγειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η αστυνομία ανέφερε ότι διερευνά αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο άνδρας είχε συμπεριφερθεί «επιθετικά και διαταράσσοντας την τάξη» κατά τη διάρκεια της πτήσης, και ότι ο πιλότος είχε ζητήσει προτεραιότητα προσγείωσης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι αστυνομικοί που επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος μετά την προσγείωση εντόπισαν τον άνδρα σε σοβαρή κατάσταση. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε.

Όπως σημειώνεται, στις 2:25 τα ξημερώματα οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για αναφερόμενη επίθεση εντός της πτήσης από τη Λάρνακα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο αεροσκάφος εντόπισαν τον άνδρα ακινητοποιημένο και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, συμπεριλαμβανομένης ΚΑΡΠΑ, πριν τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

protothema.gr