Η τουρκική εφημερίδα Sözcü παρουσιάζει στο πρωτοσέλιδό της νέο σχέδιο για το Κυπριακό, το οποίο φέρεται να προβλέπει την επιστροφή των Βαρωσίων και της Μόρφου στους Ελληνοκυπρίους.

Η εφημερίδα συνδέει τη χρονική συγκυρία της δημοσίευσης με την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το σχέδιο αποδίδεται στην προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άγκελα Ολγκίν, και προβλέπει, ως αντάλλαγμα για τις εδαφικές παραχωρήσεις, εκ περιτροπής προεδρία, τη δημιουργία ομοσπονδιακού συμβουλίου και συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στη διοίκηση μιας ομοσπονδιακής Κύπρου.

Η Σοζτζού γράφει ακόμη ότι προς την τουρκοκυπριακή πλευρά διατυπώνονται υποσχέσεις για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρση των περιορισμών, απευθείας εμπόριο, απευθείας επαφές και πτήσεις, καθώς και πρόσβαση στους ενεργειακούς πόρους της Ανατολικής Μεσογείου.

Η εφημερίδα χαρακτηρίζει την πρόταση «δεύτερο σχέδιο Ανάν», χρησιμοποιώντας το σύνθημα «Yes be annem», που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την εκστρατεία υπέρ του σχεδίου το 2004. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι στο νέο πλαίσιο αγνοούνται τα δικαιώματα και οι διεκδικήσεις της Τουρκίας σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο στην Ανατολική Μεσόγειο.

ΚΥΠΕ