Αποτροπιασμό και σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 3χρονου κοριτσιού στη Νέα Υόρκη, το οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, έχασε τη ζωή του λόγω ακραίας παραμέλησης.

Η μικρή Τζόισελιν Αν Ντιλέφσκι υπέστη σοβαρή προσβολή από ψείρες, η οποία αποδείχθηκε μοιραία. Το παιδί πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου του 2025. Αστυνομικοί είχαν σπεύσει στο σπίτι στην πόλη Κόρινθ, έπειτα από αναφορά ότι το παιδί δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε.

Οι Αρχές εντόπισαν ψείρες στο πρόσωπο και στο τριχωτό της κεφαλής του κοριτσιού. Μάλιστα, όταν έβγαλαν το σκουφάκι από το παιδί, έπεσε από μέσα μια κατσαρίδα, ενώ διαπιστώθηκε ότι τα δόντια του είχαν σαπίσει.

Το παιδί ζούσε σε ακατάλληλες συνθήκες, ακραία η παραμέλησή του -Τι διαπίστωσαν οι Αρχές

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα των γονιών, του 34χρονου Μάθιου Ντιλέφσκι και της 33χρονης Σαμάνθα Ντιλέφσκι, διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες. Τα δωμάτια ήταν γεμάτα σκουπίδια σε τέτοιον βαθμό, που το σπίτι κρίθηκε ακατάλληλο.

Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Σαρατόγκα, το κορίτσι υπέφερε από σοβαρή προσβολή από ψείρες, η οποία παρέμεινε χωρίς θεραπεία για εβδομάδες, ίσως και μήνες, με αποτέλεσμα να εμφανίσει αναιμία. Παράλληλα, οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι το κορίτσι δεν είχε λάβει καμία ιατρική βοήθεια τους 10 μήνες που προηγήθηκαν του θανάτου του και του έδιναν φάρμακο για την αρτηριακή πίεση παρότι δεν του είχε χορηγηθεί με ιατρική συνταγή. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων οδήγησε στον θάνατό του.

«Απέτυχες ως γονέας»

Οι δύο γονείς παραδέχθηκαν, νωρίτερα φέτος, την ενοχή τους για ανθρωποκτονία από εγκληματική αμέλεια. Κατά την επιβολή της ποινής, ο δικαστής επέκρινε έντονα τον πατέρα. «Απέτυχες ως γονέας. Η μόνη σου δουλειά ήταν να την κρατήσεις ασφαλή. Ήταν 3 ετών και απέτυχες με τον πιο φριχτό τρόπο», είπε και τόνισε ότι ο θάνατος του παιδιού θα μπορούσε να έχει αποτραπεί.

Ο Μάθιου Ντιλέφσκι, που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης από 16 μήνες έως τέσσερα έτη, δήλωσε ότι εύχεται να είχε πεθάνει εκείνος και όχι η κόρη του.

Ο δικαστής επέβαλε αντίστοιχη ποινή και στη Σαμάνθα Ντιλέφσκι στις αρχές Ιουνίου, τονίζοντας ότι στα χέρια της υπέφεραν λόγω της παραμέλησης όχι μόνο η 3χρονη, αλλά και τα υπόλοιπα τέσσερα παιδιά της. «Ως μητέρα τους, είναι καθήκον μου να τα προστατεύω από κακό και απέτυχα», είπε η 33χρονη.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το δικαστήριο απαγόρευσε στους δύο γονείς κάθε επικοινωνία με τα τέσσερα παιδιά τους έως το 2038.

iefimerida.gr



