Ανησυχία προκάλεσε ο Λάιονελ Ρίτσι στους θαυμαστές του, όταν αναγκάστηκε να διακόψει τη συναυλία του, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Ο 77χρονος τραγουδιστής έδινε την πρώτη συναυλία της νέας του περιοδείας στο Grand Casino Arena στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, όταν, μετά την ερμηνεία του τραγουδιού «Three Times A Lady» στο πιάνο, ανακοίνωσε ένα απρόσμενο διάλειμμα.

Λίγα λεπτά αργότερα, και τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας αποχώρησαν από τη σκηνή και μετά από 40 λεπτά, ο σαξοφωνίστας Ντίνο Σόλντο, επέστρεψε για να ενημερώσει το κοινό ότι ο Ρίτσι δεν θα μπορούσε να συνεχίσει.

Η αδιαθεσία του Λάιονελ Ρίτσι



«Δυστυχώς, ο Λάιονελ δεν αισθάνεται καλά. Δεν θα μπορέσει να συνεχίσει τη συναυλία. Θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες αργότερα» ανέφερε.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θεατές της συναυλίας εξέφρασαν την ανησυχία τους, αναφέροντας πως ο Λάιονελ Ρίτσι έδειχνε από νωρίς πως δεν αισθανόταν καλά.

Because he was feeling dizzy and strange, @lionelrichie performed Dancing on the Ceiling sitting down on opening night @grandcasarena pic.twitter.com/5LYk5unI9s June 25, 2026

Βίντεο από τη συναυλία τον δείχνουν να σταματά αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του «Dancing on The Ceiling», προκειμένου να καθίσει, ενώ σύμφωνα με παρευρισκόμενους είπε στο κοινό ότι ζαλιζόταν. Στη συνέχεια, κάθισε στο πιάνο για να ερμηνεύσει το τελευταίο τραγούδι της βραδιάς.

Βίντεο που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος Πάτρικ Κέσλερ στο X δείχνει τον Ρίτσι να φαίνεται ασταθής καθώς περπατά πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια του Dancing On The Ceiling, πριν σταματήσει απρόσμενα και καθίσει στην άκρη μιας υπερυψωμένης εξέδρας.

BREAKING: Lionel Ritchie concert in St Paul at Grand Casino Arena canceled mid-show. Ritchie sat down on stage during “Dancing on the Ceiling”, said he felt dizzy. Performed one more song at piano, “Three Times a Lady”, then announced unplanned intermission. Did not return. pic.twitter.com/RNalkYHnmG — Patrick Kessler (@PatKessler) June 25, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ή για το αν θα επηρεαστούν οι επόμενες προγραμματισμένες εμφανίσεις της περιοδείας του.

iefimerida.gr