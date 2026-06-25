Πανικός επικράτησε στο διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ στη Μαϊκετία της Βενεζουέλας, την ώραν που οι δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις ταρακούνησαν τη χώρα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν μετά τους σεισμούς καταγράφουν επιβάτες και εργαζομένους να τρέχουν πανικόβλητοι αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο, ενώ τμήματα της οροφής καταρρέουν και σύννεφα σκόνης καλύπτουν τους χώρους του τερματικού σταθμού.

«Η κατάσταση είναι σοβαρή»

Ο πρώην βουλευτής Γουίλμερ Ασουάχε βρισκόταν μέσα στο αεροδρόμιο τη στιγμή της δόνησης και κατέγραψε με το κινητό του τις σκηνές που ακολούθησαν.

«Κοιτάξτε πώς είναι το αεροδρόμιο της Μαϊκετία. Δείτε την καταστροφή εδώ μέσα. Όλα έχουν καταστραφεί. Η κατάσταση που βιώνουμε είναι σοβαρή», ακούγεται να λέει στο βίντεο, ενώ περιηγείται στους χώρους του αεροδρομίου ανάμεσα σε συντρίμμια και πεσμένα δομικά υλικά.

Τα πλάνα αποτυπώνουν το μέγεθος των ζημιών, με κατεστραμμένες ψευδοροφές, σπασμένα υλικά και εκτεταμένες φθορές σε διάφορα σημεία του κτιρίου.

Εκτεταμένες ζημιές και κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Οι δύο ισχυρές δονήσεις προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές και στην ευρύτερη περιοχή του Καράκας. Σύμφωνα με τις Αρχές, πολυκατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή κατέρρευσαν, ενώ συνεργεία διάσωσης επιχειρούν σε διάφορα σημεία για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων.

WATCH: Moment powerful 7+ magnitude earthquake (terremoto) causes major damage at Caracas Airport, Venezuela pic.twitter.com/2kd7oNFxbs June 24, 2026

Eyewitness footage by former lawmaker Wilmer Azuaje showed the moment an earthquake rocked Maiquetia airport in Venezuela, with Azuaje then showing the damages in the aftermath https://t.co/QIZ9A7noOo pic.twitter.com/TYTgsd6JRW — Reuters (@Reuters) June 25, 2026

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Κλειστό το αεροδρόμιο – Αναστολή μεταφορών και μαθημάτων

Το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ, που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα από το Καράκας, παραμένει κλειστό εξαιτίας των σοβαρών ζημιών που υπέστη από τον σεισμό.

Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του μετρό και των σιδηροδρομικών γραμμών, ενώ τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για το υπόλοιπο της εβδομάδας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι ασφαλείας στις υποδομές.

Οι Αρχές συνεχίζουν να καταγράφουν τις ζημιές και να αξιολογούν την κατάσταση, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

iefimerida.gr