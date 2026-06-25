Απονεμήθηκαν χθες τα Βραβεία Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 2026 του DOMa, ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς για την ανάδειξη της σύγχρονης αρχιτεκτονικής δημιουργίας στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε έργα και μελέτες που ξεχωρίζουν για την ποιότητα του σχεδιασμού, τη σχέση τους με τον τόπο και την καινοτόμο προσέγγιση σε ζητήματα κατοίκησης, δημόσιου χώρου και αρχιτεκτονικής τοπίου.

Ο θεσμός των Βραβείων Ελληνικής Αρχιτεκτονικής καθιερώθηκε από τον DOMa το 2010 με στόχο την καταγραφή, την προβολή και την ενθάρρυνση της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής παραγωγής. Στη διοργάνωση συμμετέχουν αρχιτέκτονες και επαγγελματίες του σχεδιασμού από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό.

Το φετινό Βραβείο Καλύτερου Πραγματοποιημένου Έργου απονεμήθηκε στο αρχιτεκτονικό γραφείο Ηρακλής Παπαχρίστου Αρχιτέκτονες, από την Κύπρο, για την Σχολή Τουρισμού, Φιλοξενίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΠΑΚ που ανεγέρθηκε στην Πάφο.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση για την βράβευση, το νέο εκπαιδευτικό συγκρότημα στην Πάφο σχεδιάστηκε ως ένας ανοιχτός και ευέλικτος χώρος μάθησης. Η σύνθεσή του οργανώνει τις εκπαιδευτικές λειτουργίες γύρω από κοινόχρηστους χώρους συνάντησης και συνεργασίας, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική διάδραση και στη βιοκλιματική λειτουργία του κτιρίου.

Την περηφάνια και απόλυτη ικανοποίηση του για τη νέα αυτή διάκριση του ΤΕΠΑΚ εξέφρασε μιλώντας στον «Φ» ο Πρύτανης του ιδρύματος, Παναγιώτης Ζαφείρης, ο οποίος έκανε λόγο για ένα πολύ ωραίο έργο που άξιζε να τιμηθεί σε πανελλήνιο επίπεδο.