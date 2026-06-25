Αντίθετη στη φιλοξενία του Έλον Μασκ (Elon Musk) στον Λευκό Οίκο, χωρίς όμως να γίνει δεκτό το αίτημά της, ήταν η Μελάνια Τραμπ. Πρόκειται για αποκάλυψη του νέου βιβλίου «Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump», των δημοσιογράφων των New York Times Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε την Τρίτη και βασίζεται σε εκατοντάδες συνεντεύξεις. Σύμφωνα με ένα απόσπασμα που εξασφάλισε το The Daily Beast, ο ιδρυτής των SpaceX και Tesla, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας εργασίας DOGE, είχε ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να διανυκτερεύσει στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να συμφώνησε, παρά τις αντιρρήσεις της συζύγου του, με αποτέλεσμα ο Μασκ να περάσει αρκετές νύχτες στο ιστορικό Lincoln Bedroom, το οποίο βρίσκεται στην ιδιωτική πτέρυγα της προεδρικής κατοικίας.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, ο Μασκ διέμενε ορισμένες φορές και σε σπίτια φίλων, ενώ είχε αναφέρει σε συνεργάτες του ότι συχνά κοιμόταν σε υπνόσακο στο γραφείο του στο κτίριο Αϊζενχάουερ. Κατά τη διάρκεια της τετράμηνης θητείας του ως ειδικού κυβερνητικού συμβούλου και επικεφαλής της ομάδας DOGE, ο Μασκ επέβλεψε απολύσεις σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες και προώθησε περικοπές στον προϋπολογισμό.

Τον Μάιο του 2025, ο Μασκ είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι παρέμενε περιστασιακά στον Λευκό Οίκο μόνο κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου. «Υποθέτω ότι είμαστε καλοί φίλοι. Ταξιδεύαμε μαζί με το Air Force One ή το Marine One και τότε μου είπε: “Θέλεις να μείνεις το βράδυ;”. Κι εγώ απάντησα: “Βεβαίως”», είχε πει ο Μασκ. «Για να είμαστε σαφείς, δεν το ζήτησα εγώ». «Θα μου τηλεφωνούσε τα βράδια και θα μου έλεγε, “Παρεμπιπτόντως, φρόντισε να πάρεις λίγο παγωτό από την κουζίνα”», είχε αναφέρει επίσης.

Τον επόμενο μήνα, ο Μασκ αποχώρησε από την DOGE, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις του με τον Τραμπ επιδεινώθηκαν δημόσια, με αφορμή τη διαφωνία τους για το νομοσχέδιο «Big, Beautiful Bill». Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, με τον Μασκ να συνδέει τον πρόεδρο των ΗΠΑ με τα αρχεία Έπσταϊν και τον Τραμπ να δηλώνει ότι ο επιχειρηματίας «είχε χάσει τα λογικά του». Οι δύο άνδρες φαίνεται πως αποκατέστησαν αργότερα τις σχέσεις τους και ο Μασκ συνόδευσε τον Τραμ στον ταξίδι του στην Κίνα.

Το ζεύγος Τραμπ και η ανακαίνιση στον Λευκό Οίκο

Το βιβλίο δίνει επίσης πληροφορίες για τη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με την πρώτη κυρία. Σύμφωνα με αυτό, το προεδρικό ζεύγος φέρεται να ήρθε σε αντιπαράθεση για τη διακόσμηση των εσωτερικών χώρων, μια διαφωνία που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εξελιχθεί σε πονοκέφαλο για το προσωπικό.

«Οι παρεμβάσεις του προέδρου στη διακόσμηση προκάλεσαν τέτοια αναστάτωση, ώστε το προσωπικό συχνά ένιωθε ότι βρισκόταν ανάμεσα στους δύο Τραμπ, οι οποίοι ήταν το μοναδικό προεδρικό ζευγάρι μετά τον Ρίτσαρντ και την Πατ Νίξον που χρησιμοποιούσε και διατηρούσε συστηματικά ξεχωριστές κρεβατοκάμαρες», γράφουν οι συγγραφείς, σύμφωνα με απόσπασμα που εξασφάλισε η Daily Mail. «Αντικείμενα μεταφέρονταν από τον διάδρομο του δεύτερου ορόφου στην κρεβατοκάμαρα του προέδρου», γράφουν οι Χάμπερμαν και Σουάν. «Μερικές φορές ο Τραμπ κουβαλούσε τα αντικείμενα μόνος του, αναδιατάσσοντας τα πράγματα στους ιδιωτικούς χώρους όποτε του ερχόταν».

Παράλληλα, οι συγγραφείς αποκάλυψαν ότι, μετά τη δολοφονία του συντηρητικού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ, ο γιος του προέδρου, Μπάρον, επικοινώνησε με τον πατέρα του ανήσυχος ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να είναι ο επόμενος στόχος. «Ηρέμησε, αγάπη μου, ηρέμησε», απάντησε ο Τραμπ, σύμφωνα με το βιβλίο.

iefimerida.gr