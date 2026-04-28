Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκαν στον Λευκός Οίκος τον βασιλιά Κάρολος Γ΄ και τη βασίλισσα Καμίλα, στο πλαίσιο της πρώτης ημέρας της τετραήμερης επίσημης επίσκεψής τους στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 16:15 (τοπική ώρα, 23:15 της Παρασκευής στην Κύπρο) οι Τραμπ υποδέχτηκαν τον Κάρολο και την Καμίλα στο νότιο περιστύλιο του Λευκού Οίκου.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Στη συνέχεια, τα δύο ζευγάρια πήραν τσάι στο Πράσινο Δωμάτιο ενώ αργότερα προγραμματιζόταν μια σύντομη ξενάγηση στους κήπους του Λευκού Οίκου όπου θα έβλεπαν τις κυψέλες που πρόσφατα τοποθετήθηκαν εκεί.

Το πρόγραμμα για σήμερα, Δευτέρα, περιλαμβάνει ένα πάρτι στον κήπο της προεδρικής κατοικίας.

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο Τραμπ αναμένεται να συμμετάσχουν από αύριο Τρίτη σε σειρά επίσημων εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων μια στρατιωτική παρέλαση στον Λευκό Οίκο. Ο Κάρολος θα εκφωνήσει ομιλία στο Κογκρέσο ενώ θα παρακαθίσει με τον Αμερικανό πρόεδρο σε επίσημο δείπνο.

protothema.gr