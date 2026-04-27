Ποιος είδε την Πρώτη Κυρία και δεν την φοβήθηκε… Η Μελάνια Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ήρθε η ώρα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC να «πάρει θέση» αναφορικά με τον Τζίμι Κίμελ έπειτα από μονόλογο που έκανε ο κωμικός στη βραδινή του εκπομπή πριν από το περιστατικό επίθεσης ενόπλου το Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σε ανάρτησή της, κατηγόρησε τον Κίμελ για «ρητορική μίσους και βίας, που έχει σκοπό να διχάσει τη χώρα». Προσέθεσε, δε, ότι ο μονόλογός του «δεν είναι κωμικός, τα λόγια του διαβρώνουν και βαθαίνουν την πολιτική αρρώστια μέσα στις ΗΠΑ».

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… April 27, 2026

Άνθρωποι σαν τον Κίμελ, είπε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, «δεν θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ και να σπέρνουν το μίσος». Ο παρουσιαστής, συνέχισε, είναι ένας «δειλός που κρύβεται πίσω από το ABC, γιατί γνωρίζει ότι το δίκτυο θα συνεχίσει να τον καλύπτει».

Και κατέληξε: «Φτάνει πια. Ώρα για το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές θα επιτρέψει η ηγεσία του ABC την φρικτή συμπεριφορά του Κίμελ σε βάρος της κοινότητάς μας».

Τι προκάλεσε την οργή της Πρώτης Κυρίας; Ο Κίμελ, χλευάζοντας τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια, σε μια «παρωδία» του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου που έκανε στην εκπομπή του, είπε ότι η Μελάνια Τραμπ «λάμπει σαν μέλλουσα χήρα» αστειευόμενος για τον έγγαμο βίο της με τον Αμερικανό πρόεδρο. Το σατιρικό απόσπασμα, μάλιστα, προβλήθηκε λίγες ημέρες πριν από το συμβάν με τον ένοπλο στη δεξίωση των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Jimmy Kimmel: "Our First Lady is here. Mrs. Trump… you have a glow like an expectant widow." pic.twitter.com/LdloPzMyXr April 26, 2026

Η Disney, μητρική εταιρεία του δικτύου ABC, που προβάλλει την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», είχε σταματήσει την παραγωγή της στις 17 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες αφότου ο Κίμελ είχε πει στον εναρκτήριο μονόλογό του ότι οι υποστηρικτές του Τραμπ ισχυρίζονται απελπισμένα ότι ο κατηγορούμενος για τον φόνο του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ «είναι οτιδήποτε άλλο από ένας από τους δικούς τους» και τους κατηγόρησε ότι προσπαθούν να «αποκομίσουν πολιτικά κέρδη» από τον φόνο του.

Το ABC επανέφερε την εκπομπή λίγες μέρες αργότερα, μετά από αντιδράσεις, παρατείνοντας το συμβόλαιο του Κίμελ για ένα ακόμη έτος, μέχρι τα μέσα του 2027.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπολύει τακτικά φραστικές επιθέσεις κατά των κωμικών εκπομπών της βραδινής τηλεοπτικής ζώνης, με τον ένοικο του Λευκού Οίκου να απειλεί να ανακαλέσει τις άδειες τηλεοπτικών δικτύων αν δεν κινηθούν κατά των κωμικών εκπομπών.

Τραμπ: Έπρεπε να απολυθεί αμέσως

Την απόλυση του Τζίμι Κίμελ ζητά και ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την παρέμβαση της συζύγου του Μελάνια, καθώς το σχόλιο του παρουσιαστή για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ λίγες ώρες πριν την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών προκάλεσε την οργή του Αμερικανού προέδρου.

«Ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος δεν είναι καθόλου αστείος έκανε μια δήλωση στην εκπομπή του που είναι πραγματικά σοκαριστική» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Μια μέρα αργότερα, ένας τρελός προσπάθησε να μπει στην αίθουσα χορού του δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, εξοπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι και πολλά μαχαίρια» συμπλήρωσε.

«Ήταν εκεί για έναν πολύ προφανή λόγο. Καταλαβαίνω ότι πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι από την απεχθή έκκληση του Κίμελ για βία και κανονικά δεν θα αντιδρούσαν σε τίποτα από όσα έλεγε, αλλά αυτό ξεπερνά κάθε όριο. Ο Τζίμι Κίμελ θα έπρεπε να απολυθεί αμέσως από την Disney και το ABC» τόνισε ο Τραμπ.

