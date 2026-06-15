Παραδόθηκαν σήμερα από τον εκπρόσωπο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Γιώργο Σπανούδη στον Υπουργό Άμυνας, τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιλογής των υποψήφιων εφέδρων αξιωματικών της 2026 ΕΣΣΟ.

Η σημερινή παράδοση των αποτελεσμάτων αποτελεί το επιστέγασμα μιας διαφανούς και αδιάβλητης διαδικασίας, που εφαρμόζεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Ο Υπουργός Άμυνας συγχαίρει όλους τους επιτυχόντες, καθώς και όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία και ευχαριστεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, για την άριστη συνεργασία και τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Επιτυχόντες θεωρούνται οι πρώτοι 100, σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της διαδικασίας βάσει του αριθμού κλήρου που τους έχει αποδοθεί, ο οποίος αναγράφεται στο επιβεβαιωτικό γραπτό μήνυμα (SMS) που έχουν λάβει, καθώς και στο ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής της δήλωσής τους.