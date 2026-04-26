Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας απομακρύνουν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από την αίθουσα όπου πραγματοποιούνταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, μετά τους πυροβολισμούς που προκάλεσαν συναγερμό.

Στο βίντεο φαίνεται η άμεση κινητοποίηση των μυστικών πρακτόρων, οι οποίοι συνοδεύουν τον Τραμπ εκτός του χώρου, ενώ στην αίθουσα επικρατεί αναστάτωση.

🚨TRUMP FALLS WHILE RUSHING AWAY FROM THE SHOOTING.pic.twitter.com/0mh936uf4y April 26, 2026

Το ετήσιο δείπνο των ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είχε αρχίσει πριν από λίγο, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν παρόντες, όταν ακούσθηκε μεγάλη αναταραχή στις εισόδους της αίθουσας.

Ακούστηκαν κραυγές: «Κάτω! Κάτω!».

Οι συνδαιτυμόνες αμέσως αμέσως ξάπλωσαν ή γονάτισαν στο πάτωμα, πολλοί απ’ αυτούς κρατώντας πάντως υψωμένα τα κινητά τηλέφωνά τους για να βιντεοσκοπήσουν, ενώ ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, οι οποίοι κάθονταν στο κεντρικό τραπέζι σε ένα υπερυψωμένο σημείο απέναντι στους προσκεκλημένους, απομακρύνθηκαν από την ασφάλεια.

Πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών μπήκαν στην αίθουσα βαριά οπλισμένοι.

Οι δυνάμεις της τάξης διέταξαν στη συνέχεια τους προσκεκλημένους, δημοσιογράφους, υπουργούς, πολιτικούς και διάφορες προσωπικότητες, να εγκαταλείψουν την τεράστια αίθουσα που βρίσκεται στο πρώτο υπόγειο του ξενοδοχείου.

The moment President Trump was evacuated from the White House Correspondents dinner after loud noises were heard. pic.twitter.com/RnbIumNR3A — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 26, 2026

Σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας ο πρόεδρος Τραμπ είναι καθισμένος στο τιμητικό τραπέζι μαζί, μεταξύ άλλων, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και την εκπρόσωπό του Καρολάιν Λέβιτ, καθώς και δημοσιογράφους, ενώ ακούγονται κρότοι που αρχικά δεν προκαλούν καμιά αντίδραση.

Μόνο μερικά δευτερόλεπτα αργότερα οι συνδαιτυμόνες φαίνονται να συνειδητοποιούν πως υπάρχει περιστατικό, με την αγωνία να διαγράφεται εμφανώς στο πρόσωπο της Μελάνια Τραμπ.

⚡️🇺🇸 Footage of moment panic ensues at White House Correspondents Dinner. Donald Trump can be seen being evacuated. pic.twitter.com/ck1lrNbQ7i — War Monitor (@monitor11616) April 26, 2026

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.