Ψήφισμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, με το οποίο καλεί σε παραίτηση τον Γενικό και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, κατέθεσε στη Βουλή η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου.

Όπως ανέφερε σε τοποθέτησή της ενώπιον της σύντομης σημερινής Ολομέλειας του Σώματος, η βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, το ψήφισμα παραπέμπεται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, όπου θα το δουν ενδελεχώς.

Από πλευράς της η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, σημείωσε πως το θέμα συζητήθηκε και στη σύσκεψη αρχηγών και όπως γίνεται με όλα τα ψηφίσματα, έτσι κι αυτό παραπέμπεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και ακολούθως στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση.