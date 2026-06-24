Αντιδράσεις και επικριτικά σχόλια προκαλεί ανάρτηση βουλεύτριας της Άμεσης Δημοκρατίας, η οποία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Ολομέλειας της Βουλής εμφανίζεται να περπατά εντός αναφέροντας ότι θα ενημερώσει (τον κόσμο) για το τι φόρεσε.

Η ανάρτηση της βουλεύτριας Νταϊάνας Κωνσταντινίδη προκαλεί αντιδράσεις κυρίως επειδή αντί να προβάλει το κοινοβουλευτικό της έργο, διαφημίζει τα ρούχα τα οποία φορούσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της ολομέλειας της Βουλής.

Στο παιγνίδι συμμετέχει και κάποια συνεργάτιδα της, η οποία, με την είσοδο της κ. Κωνσταντινίδου στο προσωπικό της γραφείο τη ρωτά πως πήγε, με τη βουλεύτρια να απαντά ότι η ολομέλεια (η συζήτηση) ήταν πολύ εποικοδομητική προσθέτοντας πως επικυρώθηκαν οι Επιτροπές (η σύνθεσή τους).

Ακολούθως αναφέρει:

«Το τι φορώ στην Ολομέλεια, σκοπό έχουμε να στηρίξουμε την τοπική οικονομία, να στηρίξουμε τον τόπο μας, ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν την τέχνη αλλά και τη φαντασία τους για να κάνουν πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κυπριακή μας παράδοση. Συγκεκριμένα σήμερα, έβαλα αυτό…τι χρώμα είναι (απευθύνεται στη συνεργάτιδα της και συνεχίζει) τιρκου… (εννοεί τιρκουάζ), ωραία, με τα λουλούδια από κατάστημα στη Δερύνεια, εκεί στη μπουτίκ τοπικά και δεν θα το φορούσα αυτό το χρώμα αλλά με τις κυρίες εκεί και με τις σχέσεις που έχω μαζί τους όπως και σε άλλα καταστήματα εδώ με θάρρος και με χρώμα θα προχωρήσουμε στο κοινοβουλευτικό έργο αυτή την πενταετία».

Μέχρι σήμερα το πρωί είχαν καταγραφεί περίπου 300 σχόλια σχετικά με την ανάρτηση της κ. Κωνσταντινίδη.

Μία χρήστης του Facebook παρατηρεί, πως παρόλον ότι η βουλεύτρια δεν αναφέρει το όνομα της μπουτίκ, δεν παύει να αποτελεί διαφήμιση και προσθέτει: «Σοβαρευτείτε».

Άλλος χρήστης αναφέρεται σε «σαχλαμάρα» και διερωτάται πότε θα ασχοληθεί και με τα προβλήματα του κόσμου.

Άλλη χρήσης διερωτάται κατά πόσον τα ρούχα έχουν πληρωθεί και αν η Βουλή έχει μετατραπεί και σε μπουτίκ.

Άλλη χρήστης απαντά στην προηγούμενη παρατηρώντας πως «όταν πρέπει να επιλύσει προβλήματα του κόσμου, θα τους δειγματίζει ρούχα».

Άλλος μιλά για ψώνια στη Βουλή, άλλος μιλά για νέα ήθη ενώ άλλος διερωτάται κατά πόσον ο κόσμος νοιάζεται για τα πιο πάνω.

Άλλη χρήστης ρωτά κατά πόσον η Βουλή είναι πασαρέλα ενώ άλλος διερωτάται τι άλλο θα δούμε.

«Δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψω ή να γελάσω» σχολιάζει άλλος.

Βεβαίως, δεν λείπουν και τα σκληρά σχόλια.

Στις εσωκομματικές εκλογές για ανάδειξη της ηγεσίας της ΆΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ η κ. Κωνσταντινίδη κατέλαβε τη 2η θέση με ποσοστό 27,26% και 1.923 ψήφους.