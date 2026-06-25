Εφιάλτες από το παρελθόν ξύπνησαν στη Βενεζουέλα όταν ο διπλός σεισμός των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ ταρακούνησε τη χώρα. Πρόκειται για την ισχυρότερη δόνηση που καταγράφτηκε από το 1997, όπου ο Εγκέλαδος είχε χτύπησε την πολιτεία Σούκρε σκοτώνοντας 73 άτομα και τραυματίζοντας εκατοντάδες.

Σχεδόν 30 χρόνια νωρίτερα, τον Ιούλιο του 1967, ένας από τους χειρότερους σεισμούς στην ιστορία της Βενεζουέλας σημειώθηκε κοντά στο Καράκας, σκοτώνοντας 245 ανθρώπους, τραυματίζοντας χιλιάδες και προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές, σύμφωνα με την El National.

Αυτή είναι η λίστα των κυριότερων σεισμών στη Βενεζουέλα τα τελευταία 100 χρόνια:

17 Ιανουαρίου 1929: Ένας σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ προκάλεσε τσουνάμι που κατέστρεψε την πόλη Κουμανά, στην πολιτεία Σούκρε, και προκάλεσε 800 θανάτους.

3 Αυγούστου 1950: Σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ στο Ελ Τοκούγιο προκαλεί εκατό θανάτους και καταστρέφει σχεδόν ολοσχερώς αυτή την πόλη στην πολιτεία Λάρα, στο κέντρο της χώρας.

29 Ιουλίου 1967: Σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ κοντά στο Καράκας, ακολουθούμενος από μικρό τσουνάμι, άφησε 245 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες, ενώ προκάλεσε τεράστιες υλικές ζημιές.

9 Ιουλίου 1997: Συνολικά 73 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, περίπου 500 τραυματίστηκαν και 3.000 έμειναν άστεγοι από τον σεισμό μεγέθους 6,9 Ρίχτερ που έπληξε την ανατολική ακτή της Βενεζουέλας, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την πόλη Κουμάνα και την πόλη Καριάκο στην πολιτεία Σούκρε. Οι καταρρακτώδεις βροχές επιδείνωσαν την κατάσταση που προκλήθηκε από τον σεισμό.

Τον Νοέμβριο του 2015, δύο σεισμοί καταγράφηκαν στη Μέριδα, στα βορειοδυτικά της χώρας, και οι δύο μεγέθους 5,1 Ρίχτερ, οι οποίοι προκάλεσαν έναν θάνατο ο καθένας.

Πολλοί ακόμη σεισμοί έχουν σημειωθεί στη Βενεζουέλα την τελευταία δεκαετία, αλλά δεν προκάλεσαν θύματα και οι περισσότεροι δεν προκάλεσαν σημαντικές υλικές ζημιές.

Ο πιο ισχυρός, που καταγράφηκε στις 21 Αυγούστου 2018, έγινε αισθητός σε αρκετές πολιτείες και προκάλεσε υλικές ζημιές σε κτήρια στο Καράκας και στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, καταγράφηκαν 189 σεισμικά γεγονότα στη δυτική Βενεζουέλα, ειδικά στη Ζούλια, τα οποία προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και υποδομές όπως νοσοκομεία, εκκλησίες, γέφυρες, φανάρια και ηλεκτρικές υπηρεσίες.

cnn.gr