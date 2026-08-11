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Τις ρωσίδες influencers και τα μοντέλα του OnlyFans, που βγάζουν χρήματα από περιεχόμενο για ενήλικες στο διαδίκτυο έχει βάλει στο «μάτι» ο Βλαντίμιρ Πούτιν απειλώντας τες με τεράστια χρηματικά πρόστιμα ακόμη και με φυλάκιση 6 ετών.

Η «βαριά ρωσική βιομηχανία» αποδίδει κάθε χρόνο δισ. δολάρια, τα οποία όμως δεν μπαίνουν στα κρατικά ταμεία γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Ρώσου προέδρου, που έχει κι έναν πόλεμο να πληρώσει.

Σύμφωνα με την βρετανική «The Sun» και τη γερμανική «Bild» δεκάδες είναι οι συλλήψεις το τελευταίο διάστημα σε σπίτια και οι κατασχέσεις κινητών και εξοπλισμού των κοριτσιών ενώ τσουχτερά είναι και τα πρόστιμα.

Η εκστρατεία Πούτιν δεν περιορίζεται μόνο στα ίδια τα μοντέλα, με τους νομικούς να προειδοποιούν ότι στο στόχαστρο μπορεί να βρεθούν παραγωγοί, φωτογράφοι, μάνατζερ και άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν στην παραγωγή και διανομή του επίμαχου περιεχομένου.

Η ρωσική «βαριά βιομηχανία» στο εδώλιο

Η 21χρονη Σοφία Βερσίνα, γνωστής στο διαδίκτυο ως Sonya Marmeladova καταδικάστηκε σε υπόθεση που αφορούσε την παραγωγή και διανομή πορνογραφικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου. Αντί για πραγματική φυλάκιση, της επιβλήθηκε τριετής ποινή με αναστολή, χρηματικό πρόστιμο 38.500 ευρώ ενώ της απαγορεύτηκε για τρία χρόνια η χρήση του διαδικτύου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Βερσίνα φέρεται να είχε κερδίσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από την πώληση περιεχομένου μέσω OnlyFans και Telegram.

RUSSIA SOCIAL MEDIA CRACKDOWN



🇷🇺 Russian #OnlyFans model, 21, fined £45,000 & banned from using internet after phone seized in Putin’s porn crackdown



Aug 8, 2026

Sofya Vershinina, 21, has been convicted of producing and distributing explicit online videos in a Moscow court.… pic.twitter.com/0g48KHP4Ke — Sid (@Trending_Sid) August 9, 2026

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ακόμη και ποινή φυλάκισης, όμως τελικά το δικαστήριο επέλεξε την αναστολή, υπό αυστηρούς περιορισμούς.

Η 27χρονη Νταϊάνα Σουρίγκινα, είναι μιας από τις πιο γνωστές Ρωσίδες influencers που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της εκστρατείας του Πούτιν.

Η Σουρίγκινα έγινε γνωστή στη Ρωσία από την εφηβεία της, όταν εμφανίστηκε στην τηλεόραση και μίλησε δημόσια για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης. Χρόνια αργότερα στράφηκε στο διαδικτυακό περιεχόμενο και δημιούργησε λογαριασμό στο OnlyFans.

Baza reports that Russian adult content performer Anastasia Ovsyannikova, better known by the stage name Nastya Kholod, has been placed under house arrest in Moscow on charges related to the production of pornography.



According to the outlet, Ovsyannikova previously appeared in… https://t.co/KbhyjXxxzy pic.twitter.com/5J602YHfA9 — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) June 22, 2026

Τον Ιούνιο συνελήφθη μετά από έρευνα στο διαμέρισμά της στη Μόσχα. Οι Αρχές φέρεται να κατάσχεσαν κάμερες, εξοπλισμό κινηματογράφησης και άλλα αντικείμενα.

Η κατηγορία αφορά παράνομη παραγωγή και διανομή πορνογραφικού υλικού, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ποινή που προβλέπεται μπορεί να φτάσει τα έξι χρόνια κάθειρξης. Η Σουρίγκινα τέθηκε υπό κατ’ οίκον περιορισμό καθώς συνεχίζεται η έρευνα.

Στην ίδια υπόθεση έχει εμπλακεί η 24χρονη Αναστασία Οβσιανίκοβα, γνωστή ως Nastya Kholod. Οι δύο γυναίκες φέρεται να δημιουργούσαν περιεχόμενο μαζί αλλά και ξεχωριστά.

RUSSIA SOCIAL MEDIA CRACKDOWN



🇷🇺 Anastasia Ovsyannikova, 24, known under the stage name Nastya Kholod, was also held on suspicion of illegal production and circulation of pornographic materials.



She and Diana made adult content for OnlyFans together and separately.



Alleged… pic.twitter.com/HqNAq1Gmav — Sid (@Trending_Sid) August 9, 2026

Στο μικροσκόπιο των ρωσικών αρχών είναι και ο Γερμανός παραγωγός περιεχομένου, ο οποίος συνελήφθη και είδε τον εξοπλισμό του να κατάσχεται.

Ρωσικά μέσα που διατηρούν επαφές με τις υπηρεσίες ασφαλείας έχουν κάνει λόγο για κύμα ελέγχων σε μοντέλα του OnlyFans και άλλων πλατφορμών ενηλίκων, καθώς οι Αρχές εξετάζουν λογαριασμούς bloggers για περιεχόμενο που θεωρούν παράνομο.

Το Κρεμλίνο του Πούτιν έχει εδώ και χρόνια τοποθετήσει τις λεγόμενες «παραδοσιακές αξίες» στον πυρήνα της πολιτικής του. Η καταπολέμηση όσων οι ρωσικές αρχές χαρακτηρίζουν «ανήθικη» ή «αντιπαραδοσιακή» συμπεριφορά έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την αυξανόμενη λογοκρισία στο διαδίκτυο.

Στην περίπτωση του OnlyFans, το πρόβλημα για το καθεστώς Πούτιν είναι διπλό: από τη μία πλευρά βρίσκεται το περιεχόμενο που χαρακτηρίζεται πορνογραφικό και από την άλλη η οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται μέσα από δυτικές ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο «πόλεμος» του Πούτιν στο OnlyFans μπορεί να εξελιχθεί σε επιχείρηση εναντίον ολόκληρου του οικοσυστήματος γύρω από το online adult content.

Και ενώ η παρακολούθηση πορνογραφικού περιεχομένου στη Ρωσία δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η παραγωγή και διανομή του, η νομοθεσία αφήνει σημαντικό περιθώριο στις Αρχές να κινηθούν ποινικά εναντίον όσων παράγουν ή διαθέτουν τέτοιο υλικό.

huffingtonpost.gr