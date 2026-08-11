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Tην έντονη ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις στη λειτουργία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) από τη διαφαινόμενη παράταση στη διαδικασία διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζει σε σημερινή του ανακοίνωση το NGO Support Centre, με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση διορισμών σε ημικρατικούς οργανισμούς.

Όπως αναφέρεται, λόγω απουσίας της απαραίτητης απαρτίας, το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΝΕΚ δεν είναι σε θέση από τον Φεβρουάριο να λαμβάνει αποφάσεις και να προχωρά στις απαραίτητες εγκρίσεις, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στα προγράμματα του Οργανισμού και επηρεάζοντας μεταξύ άλλων την υλοποίηση του προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων», μια σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης για οργανώσεις νεολαίας και άτυπες ομάδες νέων.

Συμπληρώνεται ότι κατά τα φαινόμενα δεν θα διοργανωθεί το φετινό Φεστιβάλ Νέων, “στερώντας από δεκάδες ΜΚΟ μια ουσιαστική ευκαιρία ορατότητας, προβολής και δικτύωσης μέσω του καθιερωμένου NGO Fair, το οποίο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος του Φεστιβάλ”.

Ηπεραιτέρω καθυστέρηση δεν αφορά μόνο στη λειτουργία του ΟΝΕΚ, αλλά ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα αρκετών οργανώσεων νεολαίας, αποδυναμώνοντας τη δυνατότητά τους να υλοποιούν δράσεις και να προωθούν πολιτικές για την ευημερία των νέων, προστίθεται.

«Καλούμε το Υπουργικό Συμβούλιο να προχωρήσει άμεσα σε αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΝΕΚ που έχουν παραιτηθεί, ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η ομαλή λειτουργία του Οργανισμού. Παράλληλα, καλούμε στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη μιας παρόμοιας κρίσης στο μέλλον», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ