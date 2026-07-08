Η διοικητική κρίση που εδώ και μήνες ταλανίζει τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), προκαλεί σωρεία δυσκολιών και δυσλειτουργιών σε διάφορα ζητήματα και θέματα που έχει να διαχειριστεί ο Οργανισμός, κάποια από τα οποία βρίσκονται ή αναμένεται να βρεθούν σύντομα στον αέρα. Κι αυτό διότι, απαιτούνται αποφάσεις και εγκρίσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση, δεν υπάρχει. Μετά τις παραιτήσεις μελών του Δ.Σ. τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Οργανισμός επί της ουσίας παρέμεινε ακέφαλος, αναμένοντας την πολιτική απόφαση για διορισμό νέου Δ.Σ., ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και να επανέλθει σε ρυθμούς ομαλότητας.

Ένα από τα θέματα τα οποία μένουν σε εκκρεμότητα σε περίπτωση που δεν διευθετηθεί σύντομα το θέμα του Δ.Σ. είναι οι διάφορες συμβάσεις που έχει ο ΟΝΕΚ για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς νέους. Μία από αυτές, αφορά πρόγραμμα που προσφέρεται σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ, με το οποίο ο Οργανισμός έχει σύμβαση. Η εν λόγω σύμβαση έληγε τέλος Ιουνίου και το θέμα αυτό θα πάγωνε, εξαιτίας της ανυπαρξίας Δ.Σ., παρά το γεγονός ότι πέραν από υπηρεσίες προς νέους, αφορά και εργοδότηση ανθρώπων. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι δόθηκε ανάσα -προσωρινή μεν- με ορίζοντα το τέλος Ιουλίου. Συγκεκριμένα, μόνο για τον μήνα αυτό, παραχωρήθηκε έγκριση για τη λειτουργία καλοκαιρινών προγραμμάτων, στο πλαίσιο της υπηρεσίας που παρέχεται με το ΤΕΠΑΚ. Κάτι περαιτέρω δεν μπορεί να γίνει, καθότι απαιτείται έγκριση Δ.Σ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν το πρόβλημα με τη διοίκηση του Οργανισμού διαιωνιστεί, θα υπάρξουν και άλλες δυσκολίες και αδιέξοδα, όπως για παράδειγμα η αδυναμία συνέχισης συνεργασίας με επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες σε νέους, αλλά ακόμα και η ετοιμασία και η «επισημοποίηση» του προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ για το 2027, κάτι το οποίο θα πρέπει να διευθετηθεί σύντομα, καθώς θα κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι το θέμα με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα κλείσει σύντομα και θα ανακοινωθεί.