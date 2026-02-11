Ο κόμπος έφτασε στο χτένι για τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ). Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου υπέβαλαν σήμερα την παραίτηση τους λόγω σοβαρών εσωτερικών προβλημάτων που δεν επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού. Η τελευταία εξέλιξη συνοδεύεται από έντονο παρασκήνιο με προσωπικές διαμάχες στελεχών που βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας, οι οποίες δημιούργησαν ένα τοξικό κλίμα και οδήγησαν σε τετελεσμένα που με τα υφιστάμενα δεδομένα μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να ανατραπούν.

Η παραίτηση της αντιπροέδρου Αμαλίας Αβραάμ, του διορισμένου μέλους Σώτου Βασιλείου και του εκπροσώπου της ΝΕΔΗΣΥ Θεοφάνη Κώστα λόγω διαμάχης άλλων στελεχών, οδηγεί πλέον σε αδυναμία απαρτίας που απαιτείται για τις συνεδριάσεις του σώματος. Ως αποτέλεσμα, τα περιθώρια στενεύουν και για την εκτελεστική εξουσία, η οποία καλείται να παρέμβει προς αποκατάσταση της ομαλότητας. Σημειώνεται ότι το ΔΣ του ΟΝΕΚ αποτελείται από συνολικά 7 πρόσωπα (πρόεδρος, αντιπρόεδρος και 5 μέλη), τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα 3 μέλη είναι εκπρόσωποι οργανώσεων νεολαίας κομμάτων με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, ενώ οι υπόλοιποι 4 (πρόεδρος, αντιπρόεδρος και 2 μέλη) διορίζονται κατευθείαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το philenews επικοινώνησε με την Υπουργό Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία είναι ενήμερη για τα τελευταία γεγονότα. Όπως μας ανέφερε, αποφάσεις εκ μέρους της Κυβέρνησης σε σχέση με το μέλλον του ΟΝΕΚ αναμένεται να ληφθούν εντός των επόμενων ημερών.

Έντονο παρασκήνιο

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από τον Μάιο του 2025 βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαμάχη ανάμεσα σε δύο στελέχη που βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας του Οργανισμού. Οι προσωπικές διαφορές των δύο φαίνεται να απασχολούν και τις συνεδριάσεις του ΔΣ, με αποτέλεσμα ο χρόνος να αναλώνεται σε αντιπαραθέσεις και όχι σε παραγωγή έργου.

Εντός των προηγούμενων ημερών το διοικητικό συμβούλιο του ΟΝΕΚ πραγματοποίησε συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με την υπουργό Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου και την υφυπουργό παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, ώστε να βρεθεί μια λύση για αποκλιμάκωση της κατάστασης. Η κ. Μιχαηλίδου, σύμφωνα με πληροφορίες, προειδοποίησε τα μέρη για την ανάγκη να βρουν άμεσα μια λύση μεταξύ τους, ώστε να μην αναγκαστεί να παρέμβει η ίδια.

Την επόμενη μέρα, ενέργεια από την μια πλευρά εις βάρος της άλλης φαίνεται να δυσαρέστησε έντονα μερίδα μελών του συμβουλίου, με αποτέλεσμα τρία από αυτά να υποβάλουν την παραίτηση τους.

Παραίτηση ολόκληρου του ΔΣ εισηγήθηκε ο Μυλωνάς

Στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας πριν από δύο εβδομάδες, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ και πρόεδρος της επιτροπής Παύλος Μυλωνάς είχε εισηγηθεί την παραίτηση ολόκληρου του διοικητικού συμβουλίου. Η πρόταση του κ. Μυλωνά έγινε κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ, όπου εγέρθη και το ζήτημα της δυσλειτουργίας και αδυναμίας του Οργανισμού να επιτελέσει τον ρόλο του.

Προειδοποίησε η ΝΕΔΗΣΥ

Στις 28 Ιανουαρίου η Νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού προειδοποίησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την κατάσταση που επικρατεί στον ΟΝΕΚ, ζητώντας του να λάβει άμεσα μέτρα αφού η κατάσταση κρινόταν ως «μη βιώσιμη».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΝΕΔΗΣΥ Δήμο Γεωργιάδη, εδώ και σχεδόν ένα χρόνο παρατηρείται παρατεταμένη κατάσταση αναβλητικότητας και θεσμικής δυσλειτουργίας, η οποία έχει οδηγήσει σε συγκρούσεις και θεσμικές αντιπαραθέσεις, με αποτέλεσμα να έχει ουσιαστικά βραχυκυκλωθεί η εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού.