Έντονη ανησυχία για τη λειτουργία του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου εκφράζει η ΝΕΔΗΣΥ, μέσω του προέδρου της. Ο Δήμος Γεωργιάδης απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να τον ενημερώσει θεσμικά πριν η ΝΕΔΗΣΥ προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο κ. Γεωργιάδης, εδώ και σχεδόν ένα χρόνο παρατηρείται παρατεταμένη κατάσταση αναβλητικότητας και θεσμικής δυσλειτουργίας, η οποία έχει οδηγήσει σε συγκρούσεις και θεσμικές αντιπαραθέσεις. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ΝΕΔΗΣΥ, έχει ουσιαστικά βραχυκυκλωθεί η εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού. Η κατάσταση περιγράφεται ως μη βιώσιμη, με προεκτάσεις που δεν περιορίζονται σε θεσμικό επίπεδο, αλλά επηρεάζουν και την νεολαία του τόπου.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα ο Δήμος Γεωργιάδης, δεν πραγματοποιούνται συνεδρίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως επιβάλλεται, ενώ όταν αυτές λαμβάνουν χώρα περιορίζονται σε ανούσιες αντιπαραθέσεις χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο ή παραγωγή πολιτικής.

Η ΝΕΔΗΣΥ προσδοκεί στη λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε τα προβλήματα αυτά να αντιμετωπιστούν.

Δείτε πιο κάτω την επιστολή του Δήμου Γεωργιάδη προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη: