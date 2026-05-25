Η νέα σύνθεση της Βουλής δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στον κεντροδεξιό άξονα για την Προεδρία του Σώματος. Με 17 βουλευτές ο ΔΗΣΥ και 8 το ΔΗΚΟ συγκεντρώνουν μαζί 25 έδρες, έναντι 23 εδρών μιας ενδεχόμενης συνεργασίας ΑΚΕΛ, ΑΛΜΑ και Άμεσης Δημοκρατίας.

Το ΕΛΑΜ είχε δηλώσει προεκλογικά ότι δεν θα έδινε ψήφο εμπιστοσύνης ούτε στην Αννίτα Δημητρίου ούτε σε υποψήφιο της Αριστεράς. Τι σημαίνει αυτό; Πρακτικά, ότι ακόμη και εάν στον τελικό γύρο τηρήσει αποχή, ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ μπορούν να εκλέξουν Πρόεδρο της Βουλής, καθώς διαθέτουν πλειοψηφία εδρών.

Το ερώτημα που απομένει να απαντηθεί είναι εάν την Προεδρία θα διεκδικήσει η Αννίτα Δημητρίου ή ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Αυτό είναι και το επικρατέστερο σενάριο πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί το παρασκήνιο της επόμενης ημέρας.

Το ποιος από τους δύο θα είναι τελικά ο υποψήφιος και το απόλυτο φαβορί για την εκλογή στην Προεδρία της Βουλής θα είναι, σε μεγάλο βαθμό, άμεσα συνυφασμένο με τη γενικότερη εξέλιξη του πολιτικού σκηνικού στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς. Πρόκειται για μία εξίσωση στην οποία θα πρέπει να χωρέσει και η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη.

Το στίγμα μιας κεντροδεξιάς

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στη δήλωσή του μετά τις εκλογές, έδωσε ξεκάθαρο στίγμα για το πολιτικό σκηνικό και τη νέα σύνθεση της Βουλής. Ανέδειξε τα μεγάλα κεφάλαια της οικονομίας, της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας, προκειμένου να τονίσει την κοινή βάση πάνω στην οποία μπορεί να χτιστεί η όποια συνεργασία, τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, με ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ.

Ήταν επίσης ιδιαίτερα προσεκτικός στην τοποθέτησή του όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Επανέλαβε αυτό που είχε πει και μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, αναφερόμενος στην προσήλωση της διακυβέρνησης του τόπου στον ιδεολογικοπολιτικό προσανατολισμό του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού.

«Στη βάση αυτής της προσέγγισης θα συνεχίσουμε μέσα από συνεργασίες, όπως ακριβώς πράξαμε μέχρι σήμερα, να υλοποιούμε πολιτικές, που η κοινωνία μέσα από τα μηνύματα της σημερινής εκλογικής διαδικασίας επικροτεί. Τα μηνύματα αυτά μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα», σημείωσε.

«Η φορολογική μεταρρύθμιση, για να αναφερθώ μόνο σε μερικά που ακούσαμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, η υπεύθυνη εξωτερική πολιτική, ο ευρωπαϊκός δυτικός προσανατολισμός της χώρας μας, η ασφάλεια, η οικονομική σταθερότητα και η ανάπτυξη, η αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού, όπως και πολλά άλλα, κρίνονται στην πράξη και επικροτούνται από τους πολίτες.

Πάντα στη βάση του κοινωνικού μας συμβολαίου με τον κυπριακό λαό, του προγράμματος διακυβέρνησής μας και του ιδεολογικοπολιτικού μας πλαισίου, του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού, όχι συνθημάτων και κούφιων υποσχέσεων, μακριά από λαϊκισμούς, μικροπολιτικές προσεγγίσεις και τοξικότητα», πρόσθεσε.

Συνέχισε λέγοντας ότι, σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, η συνεργασία με τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι ουσιαστική, ειλικρινής και θεσμικά υπεύθυνη.

«Η Κυβέρνησή μας θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη συγκλίσεων εκεί όπου υπάρχουν κοινές αγωνίες, κοινές προτεραιότητες και κοινές αντιλήψεις για το δημόσιο συμφέρον, χωρίς συνδιαλλαγές και στη βάση κοινών ιδεολογικοπολιτικών συγκλίσεων», ανέφερε.

Έκανε επίσης αναφορά στο Κυπριακό και μίλησε για την ανάγκη ενότητας και θεσμικής συνεργασίας. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι «η ΔΗΠΑ και η ΕΔΕΚ άξιζαν, και το έχουν αποδείξει, να ήταν στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων. Και βλέπουμε ότι δεν πέτυχαν να είναι στη νέα Βουλή για κάποιες δεκάδες, εκατοντάδες ψήφους. Θα έπρεπε να ήταν εκεί, τους άξιζε να ήταν στη Βουλή». Απέφυγε επίσης να σχολιάσει οτιδήποτε σε σχέση με τον ΔΗΣΥ, όταν ρωτήθηκε για την Αννίτα Δημητρίου και τη δήλωσή της για τη σχέση της με την Κυβέρνηση.