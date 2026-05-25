Η μεγάλη εκλογική μάχη για τη σύνθεση της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων ολοκληρώθηκε και, πέρα από τη γενική εικόνα της κατανομής των εδρών σε παγκύπρια κλίμακα, το ενδιαφέρον των αναλυτών στρέφεται παραδοσιακά στον εκλογικό χάρτη της υπαίθρου.

Εκεί, σε συγκεκριμένα εκλογικά κέντρα και κοινότητες, η κομματική πίστη παραμένει αμετακίνητη, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό (ΔΗΣΥ) και το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) να καταγράφουν εντυπωσιακά ποσοστά που ξεπερνούν το φράγμα του 60%, δημιουργώντας πραγματικά πολιτικά «οχυρά».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της υπηρεσίας εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, παρά τις γενικότερες τάσεις κατακερματισμού της ψήφου, η παράδοση και οι βαθιές ρίζες των δύο μεγάλων κομμάτων σε ορισμένες περιοχές άντεξαν με χαρακτηριστική άνεση.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός επιβεβαίωσε την ισχυρή του επιρροή σε μια σειρά από κοινότητες, πετυχαίνοντας, μάλιστα, το υψηλότερο ποσοστό του στις επαρχίες Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο και Αμμόχωστο.

Συγκεκριμένα, στην Απεσιά, ο ΔΗΣΥ άγγιξε το εντυπωσιακό 67,9%, εξασφαλίζοντας 180 ψήφους από τις 265 έγκυρες κάλπες.

Η Πάφος, παρά τις ιδιαιτερότητές της, ανέδειξε δύο πολύ ισχυρά «γαλάζια» κάστρα. Στη Δρούσια, ο ΔΗΣΥ κυριάρχησε με ποσοστό 65,5% (173 ψήφους σε σύνολο 264 έγκυρων), ενώ στην Ίννια το ποσοστό σταθεροποιήθηκε στο 60,5%, με 153 ψήφους από τις 253 έγκυρες.

Η δυναμική του κόμματος επεκτάθηκε και στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου. Στον Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας, η κάλπη έβγαλε ΔΗΣΥ σε ποσοστό 64,9%, με 248 ψήφους από τις 382 έγκυρες. Τέλος, στην Αναφωτία, το κόμμα πέτυχε ακόμα μια σημαντική τοπική νίκη με 62,5% (35 ψήφους σε 56 έγκυρες).

Από την άλλη πλευρά, το ΑΚΕΛ απέδειξε ότι διατηρεί αλώβητους τους ιστορικούς του δεσμούς με την εργατική τάξη και συγκεκριμένες κοινότητες της υπαίθρου, καταγράφοντας σαρωτικά ποσοστά.

Το μεγαλύτερο «οχυρό» της Αριστεράς για αυτές τις εκλογές αναδείχθηκε το Πελένδρι στην επαρχία Λεμεσού. Με μια εντυπωσιακή συσπείρωση, το ΑΚΕΛ εξασφάλισε το 66,8% των ψήφων, λαμβάνοντας 286 από τις 428 έγκυρες ψήφους της κοινότητας.

Ανάλογη εικόνα υπεροχής καταγράφηκε και στο Πραστειό Κελλακίου, όπου το κόμμα έλαβε το 61,3% των προτιμήσεων, συγκεντρώνοντας 46 από τις 75 έγκυρες ψήφους

Εξίσου εντυπωσιακή και με σαφώς μεγαλύτερο όγκο ψηφοφόρων ήταν η επικράτηση του κόμματος στα Περβόλια Λάρνακας. Εκεί, το ΑΚΕΛ επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου φαβορί, συγκεντρώνοντας το 65,8% των προτιμήσεων, γεγονός που μεταφράζεται σε 547 ψήφους από τις 831 έγκυρες της κάλπης.

Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν ότι, παρά την άνοδο νέων πολιτικών σχηματισμών, ο παραδοσιακός δικομματισμός διατηρεί ισχυρούς θύλακες στην κυπριακή ύπαιθρο. Για τα επιτελεία των δύο μεγάλων κομμάτων, αυτές οι κοινότητες αποτελούν το σταθερό τους θεμέλιο, αποδεικνύοντας ότι οι τοπικές κοινωνίες και οι παραδοσιακοί δεσμοί συνεχίζουν να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εκλογική συμπεριφορά.