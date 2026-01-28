Την παύση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου ζήτησε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνά, κατά τη δεύτερη συζήτηση του προϋπολογισμού του Οργανισμού.

Ο κ. Μυλωνά, σε δηλώσεις του μετά από τη συνεδρία της Επιτροπής, στέλνοντας -όπως είπε-, μήνυμα στην Υπουργό Παιδείας και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είπε ότι «αυτό που έζησα στη συζήτηση είναι ότι χρειάζεται παρέμβαση του Προέδρου. Άποψη μου είναι ότι πρέπει να παυθεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να διοριστεί νέο».

Όπως είπε, από όσα άκουσαν ενώπιον της Επιτροπής, διαφάνηκαν συγκρούσεις μεταξύ των μελών, συγκρούσεις μεταξύ διοίκησης και διεύθυνσης, «αδυναμία να παράγουν έργο. Όταν δεν μπορείς να προσφέρεις παραιτείσαι, αν δεν το κάνεις, να τους παύσει ο Πρόεδρος», είπε.

Από πλευράς του, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλας, είπε ότι πρέπει να διαφανούν ξεκάθαρα οι στόχοι και προτεραιότητες του Οργανισμού, με τρόπο δημιουργικό. «Αναμένουμε τις σχετικές απαντήσεις από το ΔΣ», δήλωσε.

Σημείωσε ότι αυτό που διαφάνηκε σήμερα ήταν η ελλιπής διαβούλευση του Οργανισμού με τις οργανώσεις νεολαίας. «Ως Επιτροπή, ομόφωνα τους στείλαμε πίσω να γίνει η διαβούλευση». Σημείωσε ότι αυτό συμβαίνει και σε άλλους τομείς του κυβερνητικού έργου και πρέπει να σταματήσει. «Μέσα από συζήτηση και συλλογικότητα να λαμβάνονται οι αποφάσεις», επισήμανε.

Επιπλέον, είπε ότι ζήτησαν ενημέρωση για τις δράσεις στις οποίες προβαίνει ο Οργανισμός σε σχέση με τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια των κατεχομένων. «Ο Οργανισμός να τις λάβει πολύ σοβαρά υπόψη, λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής», είπε, σημειώνοντας ότι το ενδιαφέρον των εκτοπισμένων νέων ανθρώπων πρέπει να αναχθεί σε συγκεκριμένες δράσεις προς όφελος της εθνικής υπόθεσης, της μνήμης και διεκδίκησης για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, είπε ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας θα συνεχίσει να συζητείται στην Επιτροπή Παιδείας, «γιατί υπάρχουν τεράστια αναπάντητα ερωτήματα».

Συγκεκριμένα, είπε ότι ρώτησε το Συμβούλιο τι γίνεται με την υπόθεση Γιάννη Γιαννάκη, που είναι υπάλληλος του Οργανισμού. «Τι διευθετήσεις έχουν γίνει, τι εφάπαξ θα δοθούν, τι συνταξιοδοτικά δικαιώματα κ.ο.κ. Πρέπει να γνωρίζουμε και ο Οργανισμός οφείλει να μας ενημερώσει», είπε.

Επίσης, ανέφερε ότι, ενώ ο Οργανισμός δεν έχει εκτελεστικό διευθυντή, «συνεχίζει η εκτελούσα καθήκοντα εκτελεστικού γραμματέα να είναι μερικώς αποσπασμένη στο Προεδρικό. Στο προεδρικό έχει στηθεί ένα εξωθεσμικό επιτελείο οργάνωσης της προεκλογικής δουλειάς του κ. Χριστοδουλίδη», είπε.

Πρόσθεσε ότι η εκτελεστική γραμματέας του Οργανισμού, διαδραματίζει τον ρόλο τον οποίο το ΔΣ του Οργανισμού, με βάση τη νομοθεσία πρέπει να κάνει, του οριζόντιου συντονισμού των Υπουργείων και της επαφής με τη νέα γενιά του τόπου. «Μας είπαν και οι ίδιοι και οι νεολαίες ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα λειτουργικότητας του Οργανισμού. Όχι επειδή έχει τόσα χρόνια που δεν έχουν εκτελεστικό γραμματέα, αλλά γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο ΔΣ», είπε.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, είπε ότι στην Επιτροπή Παιδείας συζητήθηκε το ζήτημα ανάγκης αύξησης του προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ. «Έχουμε δει ζητήματα ασυνεννοησίας και κακής χρήσης, είτε κονδυλίων ή μεταξύ μελών του Οργανισμού», είπε, σημειώνοντας ότι το ερώτημα που έθεσε το ΕΛΑΜ είναι πόσα έχουν λάβει οι κομματικές νεολαίες μέσω του ΟΝΕΚ και αν είναι αυτός ο λόγος που θέλουν αύξηση του κονδυλίου. «Θέλουμε αύξηση του προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ που θα στηρίζει τους νέους και όχι τράπεζα για χρηματοδότηση των κομματικών στρατών», είπε.

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι έθεσαν συγκεκριμένα ερωτήματα για σύγκρουση συμφερόντων ατόμων κομματικών νεολαιών που καταθέτουν αιτήσεις και τις εγκρίνουν οι ίδιοι στον ΟΝΕΚ. «Μοιράζονται χρήματα στις κομματικές νεολαίες στη βάση συγκεκριμένων προγραμμάτων. Είναι άλλη η αποστολή του ΟΝΕΚ, όχι να χρηματοδοτεί κομματικές νεολαίες. Να μην ξεχνάμε ότι τα χρήματα προέρχονται από τους φορολογούμενους. Πρέπει να ξέρουμε πού πάει και το τελευταίο ευρώ», είπε.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι ο ΟΝΕΚ επιτελεί σημαντικό ρόλο, τόσο στην καθοδήγηση, αλλά και στη βοήθεια νέων να ακολουθήσουν σωστές κατευθύνσεις, «μακριά από εξαρτησιογόνες ουσίες και άλλες ατραπούς που δυσκολεύουν τη νεολαία μας. Στηρίζουμε το έργο του ΟΝΕΚ και τα προγράμματα που μας έχουν αναλυθεί, που είναι πολύπλευρα. Ταυτόχρονα, όμως, ζητήσαμε κατ’ επανάληψη από τα αρμόδια υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών, τη σημαντική αύξηση της χορηγίας από το κράτος, που σήμερα ανέρχεται σε €4,8 εκ., ώστε ο ΟΝΕΚ να ανταποκριθεί στους στόχους και τους σκοπούς του με επάρκεια».

Πρόσθεσε ότι ζήτησε επιτακτικά μέχρι την επόμενη εβδομάδα να παρουσιαστούν και τα προγράμματα του ΟΝΕΚ στην ύπαιθρο, για τη νεολαία της υπαίθρου, ορεινών και ακριτικών περιοχών. «Υπογραμμίσαμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του Συμβουλίου και της διεύθυνσης που να τις επιλύσουν μεταξύ τους, ώστε να έρχονται ενωμένοι στη Βουλή», δήλωσε.

ΚΥΠΕ