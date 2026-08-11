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Μια ξεχωριστή νύχτα κάτω από τον αυγουστιάτικο ουρανό ετοιμάζεται να ζήσει το κοινό στο Τρόοδος, καθώς οι Περσείδες, τα γνωστά «πεφταστέρια», κορυφώνονται τα ξημερώματα της Πέμπτης. Το Αστεροσκοπείο Τροόδους στα Αγρίδια ανοίγει τις πόρτες του και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό φαινόμενο, με ελεύθερη είσοδο.

Μιλώντας στον «Φ», ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας 10.10 Cosmos – ANET Τroodos Observatory που διαχειρίζεται το Αστεροσκοπείο, Πέτρος Χατζηκώστας, ανέφερε ότι το ενδιαφέρον του κοινού για την αστροπαρατήρηση είναι αυξημένο. Στο χώρο του Αστεροσκοπείου θα υπάρχουν τηλεσκόπια, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις, αστρονομικές δραστηριότητες και οργανωμένη παρατήρηση του φαινομένου. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν χαλαρά ένα ποτήρι κρασί στο χώρο, συνδυάζοντας την αστροπαρατήρηση με μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά.

Όπως εξήγησε, τα προηγούμενα χρόνια αρκετοί επισκέπτες ανέβαιναν στην περιοχή από μόνοι τους για να παρατηρήσουν τις Περσείδες. Η αυξημένη ανταπόκριση οδήγησε στη διοργάνωση ανοικτών και δωρεάν βραδιών για το κοινό.

«Θα υπάρχουν τηλεσκόπια μπροστά από το Αστεροσκοπείο, θα γίνουν ξεναγήσεις και θα έχουμε αστροπαρατήρηση και παρακολούθηση του φαινομένου»

Δύο βραδιές με το βλέμμα στον ουρανό

Οι εκδηλώσεις για τις Περσείδες πραγματοποιούνται σε δύο σημεία του Τροόδους. Η πρώτη βραδιά είναι προγραμματισμένη για σήμερα Τρίτη 11/8 στο Κέντρο Επισκεπτών του Γεωπάρκου στον Αμίαντο, ενώ την Τετάρτη 12/8 η δράση μεταφέρεται στο Αστεροσκοπείο Τροόδους στα Αγρίδια. Η είσοδος και στις δύο εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Την ίδια ώρα, η αυξημένη ζήτηση έχει οδηγήσει και σε διεύρυνση του προγράμματος του Αστεροσκοπείου. Εκτός από τις καθιερωμένες νυχτερινές επισκέψεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο, για ολόκληρο τον Αύγουστο προστέθηκαν και βραδιές Τετάρτης και Πέμπτης.

«Είδαμε ότι οι βραδιές είναι γεμάτες από κόσμο και υπήρχε ενδιαφέρον. Έτσι ανοίξαμε επιπρόσθετες δύο νύχτες κάθε εβδομάδα», ανέφερε ο κ. Χατζηκώστας. Το διευρυμένο πρόγραμμα αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το τέλος Αυγούστου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να παραταθεί και μέσα στον Σεπτέμβριο.

Αυξημένη η επισκεψιμότητα

Περίπου ένα χρόνο μετά την έναρξη της λειτουργίας του, το Αστεροσκοπείο φαίνεται να έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού, με την επισκεψιμότητα να παρουσιάζει αυξημένη κινητικότητα.

Σημαντικό μέρος των επισκεπτών είναι ξένοι που διαμένουν στην Κύπρο. Σύμφωνα με τους διαχειριστές, Ρώσοι και Ουκρανοί αποτελούν περίπου το 35% της συνολικής επισκεψιμότητας.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους ενήλικες. Στο Αστεροσκοπείο πραγματοποιούνται και επισκέψεις σχολείων, ενώ ορισμένα οργανώνουν ακόμη και νυχτερινές εξορμήσεις, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν τον νυχτερινό ουρανό και να μάθουν περισσότερα για την αστρονομία.

Έως και 100 «πεφταστέρια» την ώρα

Η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου προς τα ξημερώματα της Πέμπτης 13 Αυγούστου. Σε ιδανικές συνθήκες, ο αριθμός των ορατών διαττόντων μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 100 την ώρα.

Η φετινή συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή για την παρατήρηση, καθώς το φαινόμενο συμπίπτει με τη Νέα Σελήνη. Η απουσία του φωτός της Σελήνης αναμένεται να επιτρέψει την καλύτερη θέαση.