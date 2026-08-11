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Σε παραδοχή του προβλήματος που ανέδειξε σήμερα ο «Φ» προχώρησε η Αστυνομία Κύπρου. Όπως γράφτηκε νωρίτερα, τα αστυνομικά κρατητήρια είναι υπερπλήρη και άτομα, υπόδικοι ή καταδικασθέντες κοιμούνται στο πάτωμα ενώ στερούνται δικαιωμάτων. Η Αστυνομία, από την πλευρά της, αναγνωρίζει ότι υπάρχει αυξημένη πίεση λόγω του αριθμού των κρατουμένων και ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παρουσιάζονται προβλήματα υπερπληρότητας.

Σε επίσημη ανακοίνωση συνδέει την κατάσταση με την εντατικοποίηση της επιχειρησιακής δράσης της, τις συνεχείς συλλήψεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα, καθώς και με διατάγματα κράτησης και καταδικαστικές αποφάσεις των Δικαστηρίων.

Χαρακτηριστικά αναφέρει επίσης πως «δεν μπορεί από τη μια να απαιτείται αυξημένη αστυνόμευση, περισσότερες επιχειρήσεις και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του εγκλήματος και, από την άλλη, να παραγνωρίζονται οι αυξημένες ανάγκες κράτησης που αναπόφευκτα προκαλούν υπερπληθυσμό στα κρατητήρια».

Σημειώνει ακόμα ότι η Αστυνομία δεν υποβαθμίζει το πρόβλημα και πως σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς λαμβάνονται μέτρα εντός των δυνατοτήτων της για την καλύτερη διαχείριση της κατάστασης, με σεβασμό στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των κρατουμένων, χωρίς όμως οποιαδήποτε έκπτωση στη δημόσια ασφάλεια.

77 κρατούμενοι αντί 40 στη Λακατάμια

Η κατάσταση είναι τραγική με αποτέλεσμα υπεύθυνοι κρατητηρίων να επισημαίνουν τα προβλήματα υγιεινής, ασφάλειας αλλά και παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των κρατητηρίων στον Αστυνομικό Σταθμό Λακατάμιας όπου από 40 κρατούμενους που είναι η χωρητικότητά τους τώρα φιλοξενούν 77 ανθρώπους, όπως και στα κρατητήρια της Λεμεσού.

Επίσης, κρατούμενοι που έπρεπε να προαυλίζονται δύο φορές την ημέρα, τώρα παραμένουν έγκλειστοι λόγω υπερπληθυσμού αλλά και για λόγους ασφάλειας, κάτι που αντιβαίνει με τις συστάσεις της Επιτροπής κατά των βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT).

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά που γράφτηκε στα βιβλία του Αστυνομικού Σταθμού Λακατάμιας για την κατάσταση:

«Σήμερα 9/8/2026 οι κρατούμενοι στα κρατητήρια Λακατάμιας ανέρχονταν στους 77. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο αριθμός των υπεράριθμων υπερβαίνει το 110% της χωρητικότητας των κρατητηρίων. Το πιο πάνω συντελέστηκε με οδηγίες του αρμόδιου βοηθού Αρχηγού μέσω των αξιωματικών υπηρεσίας και εν γνώσει του αστυνομικού διευθυντή και του βοηθού, που είναι ενήμεροι για τους προκύψαντες και συνεχείς κινδύνους που αναιρούν την ασφάλεια και την ευρυθμία των κρατητηρίων, καθώς και της αδυναμίας πλήρους εφαρμογής των αστυνομικών διατάξεων.

Η κατάσταση έχει επανειλημμένα μεταφερθεί και τονιστεί σε όλα τα επίπεδα, ότι με το υφιστάμενο προσωπικό και τη δημιουργηθείσα κατάσταση, μεγιστοποιούνται και συντηρούνται θέματα ασφάλειας για το προσωπικό, τους κρατούμενους και τα κρατητήρια. Η δε ευρυθμία των κρατητηρίων δεν διασφαλίζεται πλέον. Πέραν των πιο πάνω, δεν μπορούν να διασφαλιστούν στο ακέραιο τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων.

Παρ’ όλο που δίνονται συνέχεια οδηγίες για εγρήγορση και αυξημένη επαγρύπνιση, δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστούν όλα τα πιο πάνω. Ο υπερπληθυσμός δημιουργεί και άλλες αλυσιδωτές επιδράσεις και προβλήματα τα οποία είναι απρόβλεπτα και πολλές φορές δισεπίλυτα σε όλα τα επίπεδα. Παρακαλώ όπως γίνεται ότι είναι δυνατό για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μελών μας και των κρατουμένων, καθώς και τα ανθρώπινά τους δικαιώματα.

Επιβάλλεται, επίσης, να λαμβάνεται υπόψη ο υπερπληθυσμός και να υπάρξει αυξημένη ετοιμότητα και εγρήγορση για αποτροπή εξεγέρσεων μεταφοράς επικίνδυνων και παράνομων αντικειμένων και άλλων κακόβουλων ενεργειών, καθώς και ετοιμότητα για εκκένωση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης».