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Τη βοήθεια των πολιτών για τον εντοπισμό δύο ατόμων ζητά η Αστυνομία.

Τα εικονιζόμενα πρόσωπα, αναφέρεται σε ανακοίνωση, αναζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις που αφορούν στα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, της απόπειρας διάρρηξης κατοικίας, της διάρρηξης κατοικίας και κλοπής περιουσίας και της κακόβουλης ζημιάς, τα οποία διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 26-29/07/2026, στην Επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.