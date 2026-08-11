Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους σε σύγκρουση δύο μικρών φορτηγών που μετέφεραν εργάτες του αγροτικού τομέα στη βόρεια Αίγυπτο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε δρόμο της επαρχίας Ισμαηλίας, με ιατρική πηγή να δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν έφηβοι ηλικίας 13 ή 14 ετών.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Al-Masry Al-Youm, το νεότερο θύμα ήταν μόλις 10 ετών.

Οι επιβάτες των δύο οχημάτων προέρχονταν κυρίως από δύο χωριά στο Δέλτα του Νείλου και, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, κατευθύνονταν σε αγρόκτημα για εργασία.

🚫 وفاة ١٨ عامل واصابة اكثر من ٨٠ اخرين في حادث علي طريق مصر اسماعيلية ،يارب سلم pic.twitter.com/IsNUj8N05S August 11, 2026

Το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου είχε ανακοινώσει αρχικά συνολικά 47 θύματα από τη σύγκρουση, περιλαμβανομένων περίπου 30 τραυματιών, ενώ για τη διακομιδή τους κινητοποιήθηκε μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων.

Τα μικρά φορτηγά και ημιφορτηγά χρησιμοποιούνται ευρέως για τη μεταφορά εργαζομένων της άτυπης οικονομίας στην Αίγυπτο, περιλαμβανομένων ανηλίκων, παρά τους σοβαρούς κινδύνους που συνεπάγεται η συχνά υπερφορτωμένη μεταφορά επιβατών.

Η παιδική εργασία εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στη χώρα, επηρεάζοντας τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια ανηλίκους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, η παραοικονομία αντιπροσωπεύει περίπου το 67% της απασχόλησης στην Αίγυπτο και καλύπτει σχεδόν το σύνολο του γεωργικού τομέα.

Ο αριθμός των αδήλωτων εργαζομένων στη χώρα εκτιμάται σε 8 έως 13 εκατομμύρια, με πολλούς να απασχολούνται υπό επισφαλείς συνθήκες στη γεωργία, τις κατασκευές και τη βιομηχανία.

protothema.gr