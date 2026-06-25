Το πλάνο, αλλά και τις ανησυχίες τους για την επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών κατέθεσαν ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Στη συνεδρίαση αποτυπώθηκαν τα μέτρα πρόληψης και καταστολής που βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή, καθώς και τα προβλήματα της υπαίθρου που εντείνουν τους κινδύνους.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία, αναφέρθηκε στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των Υπηρεσιών, στη λειτουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης από τις αρχές Ιουνίου, καθώς και στην απόφαση της Κυβέρνησης για δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας στο ΥΠΕΣ, καλώντας την Επιτροπή να επισπεύσει τη διαδικασία εξέτασης του νομοσχεδίου που βρίσκεται ενώπιόν της.

Ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας, Πανίκος Σταύρου, περιέγραψε τον ρόλο της Δύναμης για τις πυρκαγιές εστιάζοντας σε τρεις βασικούς άξονες:

1. Διασφάλιση της απρόσκοπτης κίνησης των πυροσβεστικών οχημάτων με τροχαίες διευκολύνσεις.

2. Παροχή συνδρομής για την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών από τις πληγείσες περιοχές.

3. Διασφάλιση του καλύτερου δυνατού συντονισμού μέσω των ασυρμάτων της Αστυνομίας.

Παράλληλα, ο κ. Σταύρου σημείωσε ότι από την 1η Μαρτίου έχουν δοθεί οδηγίες σε όλους τους σταθμάρχες για τον εντοπισμό άγνωστων δρόμων για την Αστυνομία, ώστε να διευκολυνθούν τυχόν επιχειρήσεις εκκένωσης.

Το ζήτημα της ερήμωσης της υπαίθρου ανέδειξε με έντονο τρόπο ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας, Παντελής Χατζηγέρος, υπογραμμίζοντας πως «η εγκατάλειψη της γεωργίας αποτελεί τον πλέον κρίσιμο παράγοντα κινδύνου, καθώς οι αγροτικές περιοχές έχουν πυκνώσει σε βλάστηση, καθιστώντας το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο, ενώ παράλληλα χάνεται η βιοποικιλότητα και η πανίδα». Ο κ. Χατζηγέρος υπογράμμισε την ανάγκη για την παροχή οικονομικών κινήτρων προς τους ιδιοκτήτες και τους καλλιεργητές ώστε να καλλιεργείται ξανά η γη, αλλά και την επιδότηση κτηνοτροφικών μονάδων ώστε να διασκορπιστούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Περαιτέρω, ανέδειξε και το πρόβλημα των καλωδίων της ΑΗΚ, σημειώνοντας πως εκτός από τις πυρκαγιές προκαλούνται θάνατοι αρπακτικών. Ο κ. Χατζηγέρος αναφέρθηκε σε αντίδραση εκ μέρους της ΑΗΚ για υπογειοποίηση καλωδίων, είτε για μόνωσή τους.

Ο Συντονιστής για τις πυρκαγιές, Νίκος Λογγίνος, ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά από το 1994 καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες για την πλήρη κάλυψη της υπαίθρου. Στο πλαίσιο αυτό, είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη δημιουργία 14 νέων πυροσβεστικών σταθμών υπαίθρου. Περαιτέρω, αναφέρθηκε σε αίτημα ώστε όλοι οι υφιστάμενοι σταθμοί να επανδρώνονται πλέον σε 24ωρη βάση, ενισχύοντας την επιχειρησιακή τους ισχύ.

Σύμφωνα με τον κ. Λογγίνο, έχει διευθετηθεί ώστε από την 1η μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου να σταθμεύσει στις Πλάτρες ειδική χερσαία ομάδα από την Ελλάδα, η οποία θα ενσωματωθεί στις δυνάμεις πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών για να βοηθήσει στο έργο της κατάσβεσης των πυρκαγιών κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 1.250 πυρκαγιές υπαίθρου, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως έχουν εκπαιδευτεί 400 εθελοντές, λειτουργούν κάμερες παρακολούθησης, ενώ στον αέρα βρίσκονται ήδη 13 πτητικά μέσα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις επικίνδυνες συνθήκες στη Νεκρή Ζώνη λόγω κυρίως των ναρκοπεδίων.

Ο διευθυντής του Τμήματος Δασών, Σάββας Ιεζεκιήλ, δήλωσε πως το Τμήμα βρίσκεται σε μέγιστο βαθμό ετοιμότητας από την 1η Απριλίου. Έθεσε το πρόβλημα της άρνησης ιδιοκτητών για συντήρηση δρόμων σε παραδασόβιες κοινότητες, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο ζωές και μειώνει την αποτελεσματικότητα κατάσβεσης. Παράλληλα, σημείωσε την κατακόρυφη αύξηση των ωρών επιτήρησης με drones από 200 ώρες τα προηγούμενα χρόνια σε 1.000 ώρες το 2025.

Ο διοικητής της Πολιτικής Άμυνας, Θεόδωρος Λεμονιάτης, ανέφερε ότι οι απομακρύνσεις πληθυσμού γίνονται στη βάση του σχεδίου «Πολύβιος», ενώ έχουν πραγματοποιηθεί εφτά παγκύπριες ασκήσεις εκκένωσης σε κοινότητες και εφαρμόζονται συστήματα άμεσης ειδοποίησης στα κινητά τηλέφωνα μέσω των κεραιών.