Το διπλό σεισμικό χτύπημα που προκάλεσε αναστάτωση στη Βενεζουέλα αιφνιδίασε και την ελληνική κοινότητα του Καράκας. Έλληνας κάτοικος της πόλης περιέγραψε στιγμές τρόμου, λέγοντας ότι δεν γνώριζε πού να κατευθυνθεί, καθώς το πάτωμα κουνιόταν και τζάμια έσπαγαν γύρω του.

Ο οδοντίατρος Αλέξανδρος Κακαλάνος, με καταγωγή από τη Λήμνο, περιγράφει τις στιγμές τρόμου που ζει η χώρα της Νότιας Αμερικής μετά τους φονικούς σεισμούς.

Κτίρια έχουν καταρρεύσει και άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί

«Δεν έχω λόγια να σας περιγράψω την κατάσταση. Η τρομάρα που πήραμε ήταν απίστευτη. Η Βενεζουέλα δεν είναι σεισμική χώρα όπως η Ελλάδα, ο τελευταίος σεισμός μεγάλος έγινε το 1900, πριν από 126 χρόνια. Το 1967 έγινε ένας ακόμα σεισμός με μεγάλο θόρυβο και θύματα, αλλά σήμερα τα πράγματα είναι χειρότερα.

Κτίρια έχουν καταρρεύσει και άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί. Ακούμε αστυνομία και ασθενοφόρα να περνούν συνεχώς αλλά δεν έχουμε ακόμα εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ακούμε για νεκρούς, γιατί κάποιες πολυκατοικίες είχαν κόσμο και έχουν αρχίσει να τους βγάζουν».

Ο Αλέξανδρος Κακαλάνος, κάτοικος του Καράκας στη Βενεζουέλα

Ο πρώτος σεισμός που ήταν μεγάλος σε διάρκεια, όπως λέει ο κ. Κακαλάνος ήταν τρομακτικός και σε λίγα λεπτά ήρθε η δεύτερη δόνηση χωρίς κανείς να προλάβει να αντιδράσει.

Δεν ήξερα πού να πάω -Άκουγα τζάμια να σπάνε, μπαμ μπουμ

«Ο πρώτος σεισμός 7,1 Ρίχτερ κράτησε αρκετά, παραπάνω από μισό λεπτό. Πήγα να σηκωθώ να βγω έξω αλλά κουνιόταν πάρα πολύ το κτίριο, πάρα πολύ. Είχα ένα ενυδρείο στο σαλόνι που έπεσε κάτω, έσπασαν τα τζάμια, έτρεχαν τα νερά. Προσπαθούσα να μαζέψω τα ψαράκια και ενώ δεν είχα προλάβει να τα μαζέψω όλα έγινε ο δεύτερος σεισμός που ήταν πιο δυνατός, 7,5 Ρίχτερ. Δεν ήξερα πού να πάω, κουνιόταν πάρα πολύ το πάτωμα, το κτίριο, άκουγα τζάμια να σπάνε, μπαμ μπουμ, εδώ δίπλα, απέναντι, παντού. Τα αυτοκίνητα σταμάτησαν, ο κόσμος έτρεχε να φύγει μακριά από τα κτίρια».

Χωρίς ρεύμα και σήμα στα κινητά -Το Καράκας βυθίστηκε στο σκοτάδι

«Στο τέλος, εδώ μείναμε χωρίς ρεύμα και χωρίς σήμα στα κινητά, δεν μπορούσαμε να βρούμε ο ένας τον άλλο. Μετά από πολλή ώρα οι Έλληνες που έχουμε κάνει μια ομάδα ο ένας άρχισε να βοηθάει τον άλλο με οδηγίες. Οι περισσότεροι Έλληνες έψαχναν μανάδες, παιδιά.

Την ίδια ώρα μάς τηλεφωνούσαν συγγενείς από το εξωτερικό να δουν αν είμαστε καλά. Το Καράκας ήταν βυθισμένο στο σκοτάδι», τονίζει.

Οι ειδικοί που μιλούν στα τοπικά Μέσα δεν αποκλείουν να γίνει και άλλος ισχυρός σεισμός «Έχουν γίνει αρκετοί πιο μικροί σεισμοί και περιμένουμε τι θα συμβεί στη συνέχεια γιατί απ’ ό,τι ακούσαμε δεν αποκλείεται να γίνει κι άλλος μεγαλύτερος σεισμός. Αύριο όλα θα μείνουν κλειστά, καταστήματα, σχολεία, όλα», λέει ο κ. Κακαλάνος.

iefimerida.gr