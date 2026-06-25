Παράταση έως τις 3 Ιουλίου 2026 δόθηκε για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων (ΕΑΕΕ) 2026, όπως ανακοίνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται χωρίς ποινή από τις 28 Μαΐου έως και τις 3 Ιουλίου. Από τις 4 έως τις 7 Ιουλίου 2026, η υποβολή θα εξακολουθήσει να είναι δυνατή, αλλά με επιβολή ποινής.

Ο ΚΟΑΠ διευκρινίζει ότι η προθεσμία για τροποποιήσεις στις αιτήσεις λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2026, με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπουν οι κανονισμοί της ΕΑΕΕ.

Η διαδικασία υποβολής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (EAS).

Οργανισμός υπενθυμίζει, παράλληλα, ότι ιδιοκτήτες τεμαχίων που δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση στον ΚΟΑΠ μπορούν να ενεργοποιήσουν ειδική διαδικασία, ώστε να αποτρέψουν την επιδότηση της γης τους από άλλο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθύνονται στον ΚΟΑΠ. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Οργανισμού και του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Αγρότη στο 77771999.