Ένας από τους μεγαλύτερους λευκούς καρχαρίες που έχουν καταγραφεί ποτέ βρίσκεται ξανά κοντά στις ακτές της Φλόριντα, έπειτα από πορεία άνω των 1.000 μιλίων, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του καθώς πλησιάζει δημοφιλή τουριστική περιοχή.

Ο καρχαρίας, που έχει ονομαστεί «Contender», έχει μήκος περίπου 4,3 μέτρα και βάρος που φτάνει τα 770 κιλά. Τοποθετήθηκε πομπός παρακολούθησης από την ερευνητική ομάδα της OCEARCH στις 17 Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους, με την πορεία του να χαρακτηρίζεται από τους επιστήμονες ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες που έχουν καταγραφεί.

Από τον Καναδά πίσω στις ΗΠΑ

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησής του, ο «Contender» κινήθηκε από τις ακτές Φλόριντα–Τζόρτζια έως και τον Καναδά, φτάνοντας μέχρι τον Κόλπο του Αγίου Λαυρεντίου και περιοχές κοντά στο Κεμπέκ τον Σεπτέμβριο, σε ένα από τα βορειότερα σημεία όπου έχει εντοπιστεί καρχαρίας αυτού του είδους.

Τον τελευταίο μήνα εντοπίστηκε ανοιχτά της Βόρειας Καρολίνας, κοντά στο Cape Fear, ενώ πλέον έχει επιστρέψει στη Φλόριντα. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα καταγραφής, βρέθηκε περίπου έξι μίλια ανοιχτά του Σεντ Ογκάστιν, πόλης που βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της πολιτείας και αποτελεί δημοφιλή προορισμό λόγω των παραλιών της.

Η επιστροφή του στις συγκεκριμένες περιοχές καταγράφηκε στις 12 Μαρτίου, σε περίοδο που συμπίπτει με την κορύφωση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας του είδους.

Κλειδί για ένα από τα μεγάλα μυστήρια των ωκεανών

Οι επιστήμονες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις κινήσεις του, καθώς πρόκειται για έναν σεξουαλικά ώριμο αρσενικό λευκό καρχαρία, κάτι που μπορεί να προσφέρει κρίσιμες πληροφορίες για ένα από τα μεγαλύτερα αναπάντητα ερωτήματα της θαλάσσιας βιολογίας: πού και πώς ζευγαρώνουν οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες.

Όπως σημειώνει ο Τζον Τάιμινσκι, ανώτερος επιστήμονας δεδομένων της OCEARCH, «ο Contender έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστός, εν μέρει επειδή είναι ο μεγαλύτερος ώριμος αρσενικός καρχαρίας που έχουμε καταγράψει».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι μετακινήσεις του είναι εντυπωσιακές, καθώς «έχει φτάσει μέχρι τον Κόλπο του Αγίου Λαυρεντίου το καλοκαίρι και επέστρεψε ξανά προς τα νότια».

Η σημασία της χρονικής συγκυρίας

Η επιστροφή του στη Φλόριντα αυτή την περίοδο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το τέλος του χειμώνα και η αρχή της άνοιξης εκτιμάται ότι αποτελούν κρίσιμη περίοδο για την αναπαραγωγή του είδους.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά κάθε νέα καταγραφή του πομπού («ping»), καθώς η εγγύτητά του στις ακτές και το χρονικό πλαίσιο της επιστροφής του ενδέχεται να δώσουν ενδείξεις για περιοχές όπου πραγματοποιείται το ζευγάρωμα.

«Παρακολουθώντας καρχαρίες όπως ο Contender μπορούμε να αντλήσουμε έμμεσα στοιχεία για το πού μπορεί να λαμβάνει χώρα η αναπαραγωγή», ανέφερε ο Τάιμινσκι, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα από τα βασικά ερωτήματα που οι επιστήμονες επιδιώκουν να απαντήσουν, με στόχο την καλύτερη προστασία του είδους.

Η παρουσία του κοντά σε τουριστική περιοχή της Φλόριντα έχει ήδη τραβήξει την προσοχή τόσο των ερευνητών όσο και των επισκεπτών, καθώς η εξέλιξη της πορείας του ενδέχεται να δώσει απαντήσεις σε ένα από τα πιο επίμονα μυστήρια των ωκεανών.

