Το 1821 η Ευρώπη βγαίνει εξουθενωμένη από διαδοχικούς πολέμους, με τις αυτοκρατορίες να ισορροπούν εύθραυστα και τον κόσμο να αλλάζει σε βάθος. Μέσα σε αυτό το ασταθές σκηνικό ξεσπά η Ελληνική Επανάσταση, σε μια περίοδο όπου σχεδόν κανείς δεν επιθυμεί μια νέα ανατροπή.

Όταν οι Έλληνες σηκώνουν τα όπλα το 1821, δεν ξεκινούν απλώς έναν αγώνα ανεξαρτησίας. Μπαίνουν, χωρίς να το γνωρίζουν πλήρως, στο κέντρο ενός κόσμου που προσπαθεί απεγνωσμένα να αποφύγει κάθε νέα επανάσταση.

Για να καταλάβει κανείς πώς και γιατί η Ελληνική Επανάσταση επιβιώνει, πρέπει πρώτα να δει τι συμβαίνει έξω από τα ελληνικά σύνορα.

Η Ευρώπη μετά τον Ναπολέοντα: μια ήπειρος που φοβάται

Η Ευρώπη του 1821 είναι μια ήπειρος τραυματισμένη. Οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι έχουν μόλις τελειώσει και έχουν αφήσει πίσω τους όχι μόνο οικονομική εξάντληση, αλλά και ένα βαθύ πολιτικό τραύμα: τον φόβο της επανάστασης.

Το Συνέδριο της Βιέννης το 1815 δεν είναι απλώς μια διπλωματική συνάντηση. Είναι μια προσπάθεια να «παγώσει» η ιστορία. Οι μεγάλες δυνάμεις – Αυστρία, Ρωσία, Πρωσία και Βρετανία – συμφωνούν σε μια νέα ισορροπία, με βασικό στόχο να αποτραπεί κάθε μορφή επαναστατικής ανατροπής.

Η εμπειρία της Γαλλικής Επανάστασης και της ανόδου του Ναπολέοντα λειτουργεί ως προειδοποίηση: οι ιδέες μπορούν να ανατρέψουν καθεστώτα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Επανάσταση δεν αντιμετωπίζεται αρχικά ως «δίκαιος αγώνας», αλλά ως μια δυνητικά επικίνδυνη εξέγερση που θα μπορούσε να πυροδοτήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Η Ιερά Συμμαχία και η πολιτική της καταστολής

Η λεγόμενη Ιερά Συμμαχία λειτουργεί ως μηχανισμός διατήρησης της τάξης. Οι ευρωπαϊκές μοναρχίες συνεργάζονται για να καταπνίγουν εξεγέρσεις όπου κι αν εμφανίζονται – από την Ισπανία μέχρι την Ιταλία.

Ο αυστριακός καγκελάριος Μέττερνιχ είναι ίσως ο πιο χαρακτηριστικός εκφραστής αυτής της λογικής. Για εκείνον, κάθε εθνικό κίνημα είναι απειλή. Όχι μόνο για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά για ολόκληρο το ευρωπαϊκό σύστημα.

Η Ελληνική Επανάσταση, λοιπόν, ξεκινά σε ένα περιβάλλον όπου οι κυβερνήσεις της Ευρώπης είναι εκ των προτέρων αρνητικές. Δεν βλέπουν την Ελλάδα. Βλέπουν το ενδεχόμενο αποσταθεροποίησης.

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι ρωγμές της

Την ίδια περίοδο, η Οθωμανική Αυτοκρατορία παραμένει μια από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, αλλά με εμφανή σημάδια φθοράς. Διοικητικά προβλήματα, τοπικές εξεγέρσεις και οικονομικές δυσκολίες δημιουργούν ένα εύθραυστο περιβάλλον.

Η ελληνική εξέγερση δεν είναι η πρώτη που αντιμετωπίζει η Υψηλή Πύλη, αλλά έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: συνδέεται με ευρωπαϊκές ιδέες και με ένα δίκτυο διασποράς που της δίνει διεθνή διάσταση.

Αυτό την καθιστά πιο επικίνδυνη – όχι μόνο για την αυτοκρατορία, αλλά και για τις ισορροπίες της περιοχής.

Ένας κόσμος σε αναβρασμό πέρα από την Ευρώπη

Το 1821 δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή ιστορία. Στη Λατινική Αμερική, τα κινήματα ανεξαρτησίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Οι ισπανικές αποικίες αποσπώνται η μία μετά την άλλη, δημιουργώντας νέα κράτη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη εδραιωθεί ως ανεξάρτητο κράτος και αρχίζουν να διαμορφώνουν τη δική τους παρουσία στο διεθνές σύστημα.

Η Βρετανική Αυτοκρατορία επεκτείνεται εμπορικά και ναυτικά, ενώ η βιομηχανική επανάσταση αλλάζει σταδιακά την οικονομική βάση της Ευρώπης.

Με άλλα λόγια, ο κόσμος βρίσκεται σε μετάβαση. Και μέσα σε αυτή τη μετάβαση, η Ελληνική Επανάσταση είναι ένα ακόμη κομμάτι ενός ευρύτερου παζλ αλλαγών.

Από την καχυποψία στη στήριξη

Παρά την αρχική εχθρότητα των κυβερνήσεων, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αντιδρούν διαφορετικά. Το φιλελληνικό ρεύμα αποκτά δυναμική, τροφοδοτούμενο από ιδεαλισμό, ρομαντισμό και εικόνες από τις σφαγές.

Καλλιτέχνες, διανοούμενοι και εθελοντές κινητοποιούνται. Ο αγώνας των Ελλήνων αρχίζει να παρουσιάζεται ως συνέχεια της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς και ως μάχη για την ελευθερία.

Σταδιακά, αυτή η κοινωνική πίεση, σε συνδυασμό με γεωπολιτικά συμφέροντα, οδηγεί σε αλλαγή στάσης των μεγάλων δυνάμεων.

Όταν η γεωπολιτική συναντά την ιστορία

Η στήριξη προς την Ελλάδα δεν είναι αποτέλεσμα μόνο συμπάθειας. Είναι και αποτέλεσμα στρατηγικών υπολογισμών.

Η Ρωσία βλέπει ευκαιρία να ενισχύσει την επιρροή της στα Βαλκάνια. Η Βρετανία θέλει να ελέγξει τις εξελίξεις στη Μεσόγειο. Η Γαλλία επιδιώκει να διατηρήσει τον ρόλο της ως μεγάλη δύναμη.

Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου το 1827 αποτελεί την καμπή. Εκεί, η διεθνής παρέμβαση μετατρέπει μια τοπική εξέγερση σε υπόθεση ευρωπαϊκής πολιτικής.

Μια επανάσταση μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει

Η Ελληνική Επανάσταση δεν εξελίσσεται απομονωμένα. Είναι μέρος ενός κόσμου που αλλάζει, αλλά διστάζει να το παραδεχτεί.

Ξεκινά σε μια εποχή που οι αυτοκρατορίες φοβούνται την αλλαγή, αλλά καταλήγει να γίνει ένα από τα πρώτα σημάδια ότι η εποχή των εθνικών κρατών έχει ήδη αρχίσει.

