Με κάθε λαμπρότητα τιμάται σήμερα η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου με αποκορύφωμα τη μαθητική παρέλαση στη Λευκωσία, στη λεωφόρο Βύρωνος όπου στεγάζεται η Πρεσβεία της Ελλάδος.

Η παρέλαση θα αρχίσει στις 11:00π.μ. και για την ομαλή διεξαγωγή της, το Υπουργείο Παιδείας έστειλε σχετικές οδηγίες στα σχολεία πριν από μέρες.

Η διαδρομή της παρέλασης, η οποία κάθε χρόνο πραγματοποιείται στη λεωφόρο Βύρωνος στη Λευκωσία, με την εξέδρα των επισήμων να στήνεται μπροστά από την Πρεσβεία της Ελλάδας, είναι η ακόλουθη: Λεωφόρος Ομήρου – Λεωφόρος Βύρωνος – Δρόμος Κυβερνητικών Κτηρίων – πρώην Αρχιγραμματεία – Υπουργείο Οικονομικών – διάλυση της παρέλασης μπροστά στο κτήριο του ΘΟΚ.

Εκτός όμως από την παρέλαση, αντιπροσωπεία των σχολείων και των ιδρυμάτων θα πρέπει να βρίσκεται νωρίτερα το πρωί, με το λάβαρό τους και τις σημαίες της Κύπρου και της Ελλάδας, στον ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης, όπου θα τελεσθεί η Δοξολογία της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Σημειώνεται ότι στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, πέραν των διαδικαστικών ζητημάτων για την ημέρα, δίνονται και οδηγίες που αφορούν τη σύσταση και το στήσιμο των αγημάτων του κάθε σχολείου και ακαδημαϊκού ιδρύματος. Οδηγίες που καλούνται να εφαρμόσουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για την παρέλαση σε κάθε σχολείο για να υπάρχει και ομοιομορφία αλλά και για να αποφευχθούν παρατράγουδα.

Όπως αναφέρεται, τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης, τα Λύκεια, οι Τεχνικές Σχολές και τα Γυμνάσια θα λάβουν μέρος στην παρέλαση με τμήμα 52 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του 11μελούς τμήματος σημαιοφόρων και παραστατών με το λάβαρο και τις σημαίες, με την επίσημη στολή κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος. Θα προηγείται το λάβαρο του ιδρύματος και του σχολείου με δύο παραστάτες στην πρώτη γραμμή, στη δεύτερη γραμμή θα ακολουθούν οι σημαιοφόροι με την ελληνική σημαία και την κυπριακή σημαία, με δύο παραστάτες (δεξιά και αριστερά των σημαιών) και στην τρίτη γραμμή τέσσερις παραστάτες. Το τμήμα των σημαιοφόρων ακολουθεί ο διμοιρίτης και στη συνέχεια δύο τμήματα αποτελούμενα από 20 φοιτητές ή μαθητές.