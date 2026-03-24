Τα βλέμματα έκλεψε ο 11χρονος Δημήτρης στην μαθητική παρέλαση για την 25η Μαρτιου στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος επέλεξε να παρελάσει ντυμένος… Καποδίστριας.

Όπως είπε η δασκάλα του από το δημοτικό στα Κάτω Πατήσια όπου φοιτά, η απόφαση πάρθηκε λόγω ενός θεατρικού που έκαναν στο σχολείο χθες για την ημέρα της Εθνικής Επετείου.

«Χθες είχαμε ένα σχετικό θεατρικό για την Ελλάδα με θέμα τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, τον Καποδίστρια. Τα παιδιά πήραν τις στολές από εκεί. Είναι ντυμένα Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, Κολοκοτρώνης, δηλαδή όλοι είναι από το θεατρικό, με αποκορύφωμα τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, που προσπάθησε να αναστήσει την Ελλάδα», εξήγησε.

Με τη σειρά του ο 11χρονος ανέφερε: «Το όνομά μου είναι Δημήτρης και είμαι 11 χρονών. Χθες κάναμε το θεατρικό και είπα να τη φορέσω και σήμερα για να τη δουν όλοι. Έβαψα και τα μαλλιά μου για να ταιριάζουν περισσότερο».

Δείτε εικόνες με τον 11χρονο που τράβηξε τα βλέμματα:

Ο 11χρονος Δημήτρης με τα… γκρίζα του μαλλιά για να παραπέμπει στον Ιωάννη Καποδίστρια

