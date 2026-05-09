Τον γιο τους βάπτισαν το μεσημέρι του Σαββάτου ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε σε κλειστό κύκλο.

Το μυστήριο τελέστηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς το ζευγάρι κρατά την προσωπική του ζωή σε χαμηλούς τόνους.

Η βάπτιση έγινε στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Αμφίκλεια, στη Φθιώτιδα. Ο γιος της Μαριλού Κόζαρη και του Πάνου Μουζουράκη έλαβε το όνομα Γεώργιος-Παναγιώτης. Οι νονοί του είναι τρεις, ανάμεσά τους και η Έλενα Παπαρίζου. Οι δύο τραγουδιστές, πλέον, εκτός από φίλοι και συνάδελφοι, «δένονται» με μία ακόμη ένωση.

O Πάνος Μουζουράκης και η σύζυγός του, Μαριλού Κόζαρη, παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2023 στην Αίγινα. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά, ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι. Όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος ο τραγουδιστής: «Το όνομα της κόρης μου, Ευλένη, προκύπτει από τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Είναι ο Ευάγγελος και η Ελένη. Ο γιος μου έχει δύο ονόματα από τον προπάππο του και τον παππού του, Γεώργιος-Παναγιώτης».

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Τόνια Σωτηροπούλου και ο Κωστής Μαραβέγιας.

