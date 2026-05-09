Τα εικονιζόμενα τέσσερα πρόσωπα αναζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, οχλαγωγίας, παράνομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών, συμπλοκής και επίθεσης, ρίψης επικίνδυνων αντικειμένων καθώς και για άλλα αδικήματα του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου, που διαπράχθηκαν στην επαρχία Λεμεσού στις 7/05/2026, εντός και εκτός του κλειστού σταδίου Νίκος Σολωμονίδης, κατά τη διάρκεια του αγώνα ποδοσφαίρου σάλας, μεταξύ των ομάδων ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25805187 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.