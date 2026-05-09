Η Ρωσία στέλνει εξαρτήματα για drones στο Ιράν μέσω της Κασπίας Θάλασσας, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Κατά το δημοσίευμα, η ρωσική πλευρά αξιοποιεί τη συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή για τη μεταφορά εξαρτημάτων drones προς το Ιράν, δημιουργώντας έναν νέο στρατηγικό διάδρομο για το εμπόριο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματούχους των ΗΠΑ, η κίνηση αυτή βοηθά το Ιράν να ανακτήσει γρήγορα το χαμένο στρατιωτικό του εξοπλισμό μετά τις πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που μίλησαν ανώνυμα στην εφημερίδα, η Κασπία Θάλασσα έχει εξελιχθεί σε σημαντική εμπορική οδό για τη Ρωσία και το Ιράν, παρέχοντας μία ασφαλή διαδρομή για τη διακίνηση στρατιωτικών εξαρτημάτων και άλλων εμπορευμάτων χωρίς την ανησυχία των διεθνών κυρώσεων. Η εν λόγω εμπορική οδός, που συνδέει τις δύο χώρες μέσω των εκτεταμένων ακτών τους, έχει παραβλεφθεί για μεγάλο διάστημα, αλλά τώρα αναδεικνύεται ως ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ιράν.

NYT: Russia is shipping drone components to Iran via the Caspian Sea, U.S. officials say, helping Iran rebuild its offensive abilities after losing roughly 60 percent of its drone arsenal during recent fighting.https://t.co/IpkjBXQQDP pic.twitter.com/KdMXHFzSHl — World Source News (@Worldsource24) May 9, 2026

Το Ιράν αποκαθιστά άμεσα την απώλεια σε drones

Μετά την πρόσφατη εκστρατεία βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, το Ιράν έχει χάσει περίπου το 60% του στόλου των drones του, γεγονός που καθιστά την αναπλήρωση των αποθεμάτων του ζωτικής σημασίας. Οι ρωσικές αποστολές, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ, συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση της στρατιωτικής ισχύος του Ιράν, δίνοντάς του τη δυνατότητα να αποκαταστήσει γρήγορα την ικανότητά του στη χρήση drones.

Επιπλέον, η Κασπία Θάλασσα χρησιμεύει ως εναλλακτική οδός για τη μεταφορά εμπορευμάτων που κανονικά θα περνούσαν μέσω του Στενού του Ορμούζ, το οποίο είναι κλειστό λόγω της αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι αποστολές που περνούν από την Κασπία περιλαμβάνουν σιτηρά, ζωοτροφές, ηλιέλαιο και άλλα βασικά προϊόντα.

Η Νικόλ Γκράγιεβσκι, ειδικός και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Sciences Po του Παρισιού, δήλωσε ότι η Κασπία αποτελεί τον ιδανικό τόπο για την αποφυγή κυρώσεων και τη στρατιωτική μεταφορά, ενώ ο Λουκ Κόφι, ανώτερος συνεργάτης στο Hudson Institute, ανέφερε ότι η Κασπία είναι σχεδόν αόρατη για τους Αμερικανούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

protothema.gr