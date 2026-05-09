Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε το Σάββατο τη βεβαιότητά του για νίκη στην Ουκρανία, με αφορμή τη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία για την επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η στρατιωτική παρέλαση στη ρωσική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Πούτιν και αρκετών ξένων ηγετών, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο τυχόν επιθέσεων, παρότι η τριήμερη εκεχειρία με την Ουκρανία, που επετεύχθη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, έχει περιορίσει τις ανησυχίες για πιθανές προσπάθειες του Κιέβου να διαταράξει τους εορτασμούς.

Ο Πούτιν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία για περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα, αξιοποιεί την Ημέρα της Νίκης, τη σημαντικότερη κοσμική γιορτή της Ρωσίας, για να επιδείξει τη στρατιωτική ισχύ της χώρας και να συσπειρώσει τη στήριξη γύρω από τη στρατιωτική του δράση στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο της.

Μιλώντας πριν την παρέλαση, ο Πούτιν εξήρε τα ρωσικά στρατεύματα που πολεμούν στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι «αντιμετωπίζουν μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από ολόκληρο το μπλοκ του ΝΑΤΟ».

«Η νίκη ήταν πάντα και θα είναι δική μας», είπε ο Πούτιν, ενώ φάλαγγες στρατιωτών είχαν παραταχθεί στην Κόκκινη Πλατεία. «Το κλειδί της επιτυχίας είναι η ηθική μας δύναμη, το θάρρος και η ανδρεία μας, η ενότητά μας και η ικανότητά μας να αντέχουμε τα πάντα και να ξεπερνάμε κάθε πρόκληση».

Για πρώτη φορά συμμετείχαν και Βορειοκορεάτες στρατιώτες

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι για πρώτη φορά στρατιωτικό τμήμα από τη Βόρεια Κορέα συμμετείχε στην παρέλαση της Κόκκινης Πλατείας. Στις φάλαγγες συμμετείχαν επίσης σπουδαστές ανώτερων στρατιωτικών σχολών όλων των κλάδων των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Μαχητικά αεροσκάφη πάνω από την Κόκκινη Πλατεία

Η φετινή στρατιωτική παρέλαση ολοκληρώθηκε με αεροπορική επίδειξη πάνω από το κέντρο της Μόσχας. Οι αεροπορικές ομάδες επιδείξεων Russkiye Vityazi («Ρώσοι Ιππότες») με μαχητικά Su-30SM και Strizhi («Σβίφτες») με MiG-29 πραγματοποίησαν τον σχηματισμό «Kubinka Diamond» πάνω από την Κόκκινη Πλατεία.

Στη συνέχεια εμφανίστηκαν έξι επιθετικά αεροσκάφη Su-25, τα οποία άφησαν πίσω τους καπνούς στα χρώματα της ρωσικής σημαίας, ολοκληρώνοντας τη στρατιωτική επίδειξη στη ρωσική πρωτεύουσα.

